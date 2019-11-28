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KO-MEK'ten öğretmenlere ebru eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kültürel değerlere yönelik düzenlediği bilgilendirme eğitimlerini bu defa öğretmenler için gerçekleştirdi.

28.11.2019 11:21 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:26KO-MEK'ten öğretmenlere ebru eğitimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları, kültürel değerlere yönelik düzenlediği bilgilendirme eğitimlerini bu defa öğretmenler için gerçekleştirdi.

KO-MEK, Orta ve Türk İslam Sanatları içinde önemli bir yeri olan ebru sanatını Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görev yapan öğretmenlere tanıttı.

Öğretmenler ilgiyle izledi

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen ebru sanatı eğitimini öğretmenler ilgiyle izledi. Eğitimde, ebru sanatı tüm yönleriyle tanıtıldıktan sonra uygulamalı eğitim yaptırıldı.

Ebru sanatının tarihi anlatıldı

KO-MEK Ebru Usta Öğreticisi tarafından verilen eğitimde ilk olarak ebru sanatı ve tarihi geçmişi anlatıldı. Ebrunun çıkışının Orta Asya olduğu yönünde güçlü bilgiler olduğu kaydedilerek, "Ebru Sanatı batıda Türk Kağıdı veya Türk Mermer Kağıdı adını almıştır. Avrupalılar ebru kağıdına mermer kağıdı demektedirler. Ebru Kağıdının üstünde buluta benzeyen renk kümeleri meydana gelmektedir. Bu yüzden bulutumsu, bulut gibi manasına gelen Ebru kelimesi kullanılmıştır" dendi.

Renklerin suyla dansı

Bilgilendirmede Ebru sanatı için, "renklerin, yoğunlaştırılmış sıvı üzerinde sınırsız değişimlerle dans etmesidir" ifadesi kullanıldı. Bu önemli sanatın tezhip ve hat ile birlikte kitap sayfalarında, murakka kenarlarında, ciltlerde, yazı boşluklarında kullanılmakla birlikte günümüzde başlı başına bir sanat eseri olarak sergilendiği kaydedildi.

Zorlu ve emek isteyen bir sanat

Son derece zorlu ve emek isteyen bir sanat olan ebrunun geri dönüşü olmayan bir uğraş olduğu kaydedildi. Teorik eğitim içinde ayrıca ebru sanatında gerekli malzemeler anlatılarak kök boya, kitre ve at kılından yapılan fırçalar tanıtıldı.

Pratik eğitim

Yapılan teorik bilgilendirmenin ardından ebru yapımına geçildi. Ebru teknesi açılarak suyla karıştırılan kitre teknenin içine döküldü. Usta öğretici tarafından kitre ayarı yapılarak boyalar fırçalar ile tekne yüzeyine atıldı. Bu aşamada, ebruculukta eskiden beri bilinen toprak boyaların geleneksel olarak kullanıldığı söylendi.

Öğretmenler ebru yaptı

Suyla buluşan boyaların ortaya çıkardığı görselliği izleyen öğretmenler renklerin suyla dansı ifadesinin haklı olduğunu dile getirdi. Şekillerin ortaya çıkmasının ardından kağıt, tekne üzerine bırakılarak görüntünün kağıda çıkması sağlandı.

KO-MEK'e teşekkür

Anadolu Kalkınma Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Resul Şahin, okul öğretmenleri için gerçekleştirilen ebru sanatı eğitiminin son derece faydalı olduğuna dikkat çekerek, KO-MEK'e verdiği eğitim için teşekkür etti. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Lisesi, Asya, Güncel

Kaynak: İHA

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