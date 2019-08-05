KOAH hastalığına dikkat çekmek için Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçti

Uzmanlar tarafından 'sinsi bir hastalık' olarak nitelenen KOAH'a dikkat çekmek için KOAH Hastaları Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)'a destek veren Alsaran, 13 saat 55 dakikalık yüzüşü ile bu kanalı geçen ilk Türk oldu.

Manş Denizi, Cebelitarık Boğazı ve Catalina Kanalı'nı yüzerek "triple crown openwater – açık suda üçlü taç" unvanını alan iki Türk yüzücüden biri olan Kamil Resa Alsaran, bu kez dünyanın en önemli ve zor parkurlarından biri olan İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı geçti. Bu başarısı ile KOAH Hastaları Derneği ve göğüs hastalıkları uzmanlık derneği olan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD)'ın KOAH hastalığı ile mücadelesine destek veren Alsaran, 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı 13 saat 55 dakikada tamamladı. Alsaran ve ekibi Kuzey Kanalı'ndan "Tükenmeyen nefesle, KOAH'a dur de" mesajı verdi.

Kuzey Kanalı'nı geçmeyi başaran ilk Türk yüzücü olarak tarihe geçen 58 yaşındaki Alsaran, şu bilgileri paylaştı: "Daha önce 34 kilometrelik Manş Denizi'ni iki kere, 17 kilometrelik Cebelitarık Boğazı'nı ve 35 kilometrelik Catalina Boğazı'nı yüzdüm. Böylece 'triple crown openwater – açık suda üçlü taç' ünvanını aldım. Geçen yıl 46 kilometrelik Manhattan Adası Maratonu'nu tamamladım. Şimdi de 35 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı (North Channel) 13 saat 55 dakikada geçmeyi başardım.Dünyanın en zor boğazı olarak bilinen, şiddetli medcezirleri ve ölümcül aslan yelesi denizanaları ile meşhur Kuzey Kanalı'nı geçmek için 29 Temmuz sabah 07.45'te Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kasabasından yüzmeye başladım. Su ısısının en sıcak mevsimde 12-14 derece olduğu bu kanalı 13 saat 55 dakikada geçerek İskoçya'nın Portpatrick Feneri'ne vardım. Bu etabı geçen dünyadaki 67'nci kişi olurken, 'en yaşlı erkek' ünvanının da sahibi oldum. Benim solo olarak yüzdüğüm bu etabı ayrıca başkanlık ettiğim Çılgın Türkler takımı da geçmeyi başardı. Emre Deliveli, Yasemin Bagana, Deniz Kayadelen ve İranlı Raha Akhavan'dan oluşan ekibimiz, Kuzey Kanalı etabını 12 saat 14 dakikalık dereceyle tamamladı."

KOAH FARKINDALIĞI ARTMALI

Böylece Dünya Açık Su Yüzme Komitesi tarafından belirlenen Oceans Seven (Yedi Okyanus) parkurunun dördüncü etabını tamamlayan Alsaran, "Sırada Japonya'da Tsugari Boğazı, Hawai'de Molakai Boğazı ve Yeni Zelanda'da Cook Strait Boğazı var. Buraları da iki yıl içinde 60 yaşına kadar geçmeyi hedefliyorum" dedi.

Kuzey Kanalı'nda elde ettiği başarının kendisi için özel bir anlam taşıdığını da dile getiren Alsaran, şunları söyledi: "Kuzey Kanalı'nı geçen ilk Türk olmanın sevincini ve gururunu yaşarken, bunu KOAH Hastaları Derneği ve TÜSAD adına başarmış olmak da benim için çok anlamlı. Çünkü babam Mehmet Rasim Alsaran'ı geçen yıl KOAH hastalığından kaybettim. Bu nedenle Kuzey Kanalı'nda attığım her kulaçla KOAH Hastalıkları Derneği ve TÜSAD'ın bu hastalıkla olan mücadelesine destek olmak istedim. İnanıyorum ki, bu hastalığa karşı farkındalık artmalı ve insanlar hekimlerimizin uyarılarına kulak vermeli."

KOAH Hastaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mecit Süerdem ise şu açıklamayı yaptı: "Derneğimiz, TÜSAD ile birlikte kısaca KOAH olarak isimlendirilen "kronik obstrüktif akciğer hastalığı" ile uzun yıllardır mücadele ediyor. Ancak şöyle bir gerçek var ki; KOAH, Türkiye'de 5 milyon kişiyi etkiliyor ve bunların yüzde 90'ı hasta olduğunun farkında değil. Hastalar sinsi ilerleyen nefes darlığının pek üzerinde durmuyor. Oysa KOAH, önlenebilir ve doğru tedaviyle kontrol altına alınabilir bir hastalık. Bu nedenle bu hastalığa dikkat çekmeyi ve bu alandaki farkındalığı artırabilmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda KOAH farkındalığı oluşturacak bu destek bizim için çok önemli ve anlamlı. Sayın Alsaran'a çok teşekkür ediyoruz."

TÜSAD 2. Başkanı Prof. Dr. Filiz Koşar, Alsaran'ı başarısından dolayı kutladı ve "Başarılı yüzücümüz Kamil Resa Alsaran'ın Kuzey Kanalı'nı KOAH hastalığı ile mücadelemize destek olmak için geçmiş olmasını çok anlamlı buluyoruz" dedi.