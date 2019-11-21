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KOAH hastalığına yürüyüş yaparak dikkati çektiler

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, bir grup sağlık personeli, KOAH hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

21.11.2019 09:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 09:42KOAH hastalığına yürüyüş yaparak dikkati çektiler
'nin ilçesinde, bir grup sağlık personeli, KOAH hastalığına dikkat çekmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Yığılca Entegre Devlet Hastanesi personelince KOAH hastalığı hakkında vatandaşları bilinçlendirmek ve hastalık hakkında farkındalık oluşturmak için "Sağlıklı nefes, sağlıklı yaşam" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüş, hastane önünden başlayarak kaymakamlık binası önüne kadar devam etti. Yürüyüşe kurum amirleri de katıldı.
Başhekim Uzman Doktor Usame Velioğlu, kaymakamlık önünde yaptığı açıklamada, "40 yaşından sonra özellikle sigara içenlerde görülen, öksürük, balgam, nefes darlığı gibi şikayetlerle başvurulan bir hastalıktır KOAH. Bu semptomlar olduğu zaman vatandaşlarımızın hemen doktora başvurmaları ve sigarayı bırakmalarını öneriyoruz. Bu farkındalığı oluşturmak için yürüyüş düzenledik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum."
Açıklamanın ardından esnaf ve vatandaşlara KOAH hastalığıyla ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Yığılca, Düzce, KOAH, Güncel

Kaynak: AA

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