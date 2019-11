KOAH hastalığında ürkütücü rakamlar..40 yaş üstü her 5 kişiden 1'i KOAH

KOAH hastalığında ürkütücü rakamlar..40 yaş üstü her 5 kişiden 1'i KOAHTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoplu: -"40 yaş üstü her 5 kişiden 1'i KOAH'lı"-"Tüm dünyada en ölümcül 3. ölüm nedeni"-"KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak"

EDİRNE - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, KOAH hastalığı ile ilgili çarpıcı ve bir o kadar da ürkütücü rakamları açıkladı. Dünya genelinde en öldürücü hastalık sıralamasında 3. ve tüm ölümlerin yüzde 5.5'ine sorumlu olan KOAH ile mücadelede, sigara ve benzeri tütün kullanımının tamamen sona erdirilmesi gerekildiğini vurguladı. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Polikliniği Sağlık Kurul Odası'nda düzenlenen, "KOAH hastalığı ve tedavisi" konulu basın toplantısında, Dünya KOAH günü dolayısıyla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu ve Şube Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Bilkay Serez, açıklamalarda bulundu."40 yaş üstü her 5 kişiden 1'i KOAH'lı"Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Türk Toraks Derneği Trakya Şube Başkanı Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, "KOAH, tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmasına karşın, kamuoyu tarafından yeterince bilinmeyen bir hastalıktır. KOAH'ın görülme sıklığı 40 yaş üstü yetişkinlerde yüzde 15-20'dir. Bir diğer deyişle toplumumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden birinde KOAH vardır. Oysa 10 KOAH hastasının sadece biri doktora başvurmuş ve doğru tanı alabilmiştir. Bu durumda, ülkemizde bulunan 3-5 milyona yakın KOAH'lı hastanın sadece 300-500 bini kendisinde hastalık olduğunu bilmektedir" dedi."Tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline geldi"Prof. Dr. Hatipoğlu, "Küresel Hastalık Yükü Çalışması verilerine göre, KOAH yılda 2.9 milyon ölüme neden olmaktadır. Günümüzde tüm dünyada 3. ölüm nedeni haline gelen KOAH, tüm ölümlerin de yüzde 5.5'inden sorumludur. Türkiye'de solunum sistemi hastalıkları en sık görülen 3. ölüm nedenidir ve bu ölümlerin yüzde 61.5'i KOAH nedeniyledir. Toplumun KOAH konusunda yeterli bilgiye sahip olmaması, hastalığın erken tanısını ve etkin tedavisini güçleştirmektedir" ifadelerini kullandı."KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak"Hatipoğlu, "KOAH ilerleyici bir hastalık olmasına karşı önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. KOAH'lı bir hastanın yapması gereken ilk iş sigarayı bırakmak amacıyla hekime başvurmasıdır. Sigara bağımlılığı tedavi edilebilen bir hastalıktır. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması; hem hastalık gelişimi, hem hastalığın ilerlemesi ve kötü sonuçlarının önlenmesinde önemli bir adımdır" dedi.

