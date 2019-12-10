KOAH hastası kadın, yeni oksijen makinesini kullanamadan öldü

MERSİN'de yaşayan ve ilerlemiş kronik obstruktif akciğer hastalığı (KOAH) dolayısıyla rahat nefes alamayan Zümrüt Sarıbaş (57), Toroslar Belediyesi tarafından verilen yeni oksijen makinesini kullanamadan hayatını kaybetti.

KOAH hastalığından dolayı oksijen makinelerine bağlı yaşamını sürdürmeye çalışan ve bir yıl önce kırılan bel kemiği nedeniyle yatalak kalan Zümrüt Sarıbaş, evinde bulunan oksijen makinelerinin yeterli olmaması nedeniyle kötüleşerek Mersin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Sarıbaş'ın durumunu öğrenenToroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Mahallesi'nde bulunan evini ziyaret ederek eşi Zeki Sarıbaş'a 10 litrelik oksijen makinesini teslim etti ve hastalık süreciyle ilgili bilgiler aldı.

KULLANAMADAN HAYATINI KAYBETTİ

Başkan Yılmaz, aileye 10 litrelik oksijen tüpü hediye etti ancak Zümrüt Sarıbaş, oksijen makinesini kullanamadan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Rahatsızlığından dolayı 4 gün yoğun bakımda yatan Sarıbaş, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.