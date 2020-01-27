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KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, KOAH hastası Murat Saral (61) nefes almak için çıktığı balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

27.01.2020 11:22 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:22KOAH hastası nefes almak için çıktığı balkondan düşüp, öldü

KOCAELİ'nin ilçesinde, KOAH hastası Murat Saral (61) nefes almak için çıktığı balkondan düşerek, hayatını kaybetti.

Gölcük Hasaneyn Mahallesi'nde yaşayan KOAH hastası Murat Saral, gece yarısı nefes almakta zorluk çekince 2'nci kattaki evinin balkonuna çıktı. Ancak bir anda dengesini kaybederek, balkondan beton zemine düştü. Yakınlarının ihbarıyla gelen 112 Acil ekibi, ilk müdahalenin ardından Saral'ı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Saral, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Gölcük, KOAH, Güncel

Kaynak: DHA

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