KOAH nedir? KOAH belirtileri nelerdir? KOAH tedavisi var mı? KOAH hakkında merak edilenler ve cevapları burada!

Yaş ortalamasında daha çok 40 yaş üstünde görülen hastalık türlerinden olan KOAH dünya genelinde önemli hastalıklardan bir tanesidir. Solunum sistemi hastalığı olan KOAH nedir? belirtileri erken teşhisinin önemi ve en çok merak edilen tedavisi haberimizde.

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI/ KOAH NEDİR?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü bir akciğer hastalığıdır ve zamanla daha da kötü bir hal alır. Tütün kullanımı hastalığın en temel nedeni olup hava kirliliği ve genetik gibi daha az etkili nedenleri de bulunuyor.

Zararlı gazlar nedeniyle gelişen havayollarının mikrobik olmayan iltihabı sonucu meydana gelir. İltihap, akciğerdeki küçük hava odacıklarının kötüleşmesiyle hava yollarının daralmasına sebebiyet verir. 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar.

KOAH BELİRTİLERİ NELER?

En belirgin üretimi balgam üretimi ve nefes darlığı olarak karşımıza çıkan kronik obstrüktif akciğer hastalığının farklı çeşitlerinin olup olmadığı ise henüz belirlenemedi. KOAH belirtileri; öksürme, nefes kesilmesi, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, balgam, siyanoz, sık solunum yolu enfeksiyonları, yorgunluk, halsizlik, depresyon, istenmeyen kilo kaybı (ileri aşamalarda), ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme.

KOAH TEDAVİSİ

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ilerleyebilen bir hastalık olmasına karşılık tedavisi mümkündür. KOAH'ın önlenebilmesi için önvelikle sigaranın bırakılması gerekir. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması önceliktir. Yeterli fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterli olacaktır.

Kullanılan ilaçlar ise, ya hava yolları ya da hava keseciklerindeetki gösterirler. Genel olarak iki tip ilaç kullanılmaktadır: Nefes açıcı olanlar (bronkodilatatörler) ya da havayollarında hastalığa neden olan yangıyı baskı altına alan ilaçlardır. (iltihap gidericiler).

KOAH TEŞHİSİ NASIL KONUR?

KOAH teşhisi ancak kontrol ve şikayetlerden hemen sonra konulabilir. Ayrıca testler yapılarak da KOAH teşhisi konabilir. Bu testlerden bazıları; Akciğer röntgeni, kan sayımı, biyokimya, arteryal kan gazı tayini, solunum testi ve hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda tomografi çekimidir.

KOAH SORULARI

Koah (Akciğer Hastalığı) Hakkında Kulanıcıların Sorduğu Sorular ve Koah (Akciğer Hastalığı) Sorularına Doktorların Verdiği Yanıtlar:

• Akciğer Hastalıklarından Korunmak İçin Beslenme Programım Nasıl Olmalı?

Akciğer hastalıklarından korunmak için beslenme programım nasıl olmalı?

• KOAH Hastalığının Tedavisi Var mı?

İyi günler hocam. Ben muayeneler sonunda 4 kere rapor aldım. Hepsinde de bronşektazi+ağır KOAH teşhisi kondu. Bu hastalıklarla yaşabilir miyim? Kesin tedavileri var mı? Ne yapmam lazım?

• BT Sonucum Hakkında Bilgi Verir misiniz?

Selam, ben 1968 doğumluyum. 2002 yılında akciğerlerimden ciddi şekilde rahatsızlandım, hastanede yattım. Doktorum şansın varmış hiç bir hastayı bu aşamada yakalayamıyoruz demişti. Bronkoskopi tomografi bir sürü tetkik yapıldı. Kanserin ucundan döndüm. O tarihten sonra yılda bir kaç kez zatüre geçiriyorum. 2010 Şubat ayında babamı kalpten kaybettim. O üzüntü sonucunda mart ayında tekrar rahatsızlandım. 26.03.2010 Toraks BT sonucumu yorumlarsanız çok sevinirim. Sağ akciğer üst lobda santral bronşlarda dilatasyon, tübüler bronşiektazi ve amfizematöz değişiklikler izlendi. Sol akciğer üst lob anterior segmentde sekel değişlikler-bronşiektazi saptandı. Sağ akciğer üst lob anterior segmentde parakardiak alanda plevra ile ilintili 10x15mm boyutlarında düzensiz sınırlı 2003-2004 incelemelerinde saptanmayan ıvkm sonrası kontrastlanma göstermeyen yumuşak doku dansitesi sağ akciğer orta lateral segm. 3mm pulmoner nodül izlendi. Sağ akciğer orta lobda medial segmentte traksiyonel bronşektazilerin eşlik ettiği ve eski incelmeye göre değişiklik göstermeyen sekel değişiklikler ve sol akciğer alt lob posterobazal segmentte sekel fibrotic nodüller izlendi. 3 haftalık bir tedavi gördüm evde. 22 tane iğne beraberinde antibiyotik hap kullandım. Daha sonra zatüre aşısı oldum. 3 ay sonra tekrar bakalım demişlerdi, ancak ben gitmedim. Yaklaşık bir sene oldu. Şu an fena değilim ancak sürekli balgamlı öksürüklerim var. Özellikle sabahları artıyor. Aşırı yorulduğumda güldüğümde öksürük kriz gibi geliyor. Anne tarafımda iki dayımı da akciğer kanserinden kaybettim. Maalesef kızacaksınız ama sigaraya devam ediyorum. O yüzden de doktora gitmekten çekindim. Bilgi verirseniz sevinirim.

• Babamın Öksürme Sorunu İçin Ne Yapabiliriz?

İyi günler, babamda sürekli olarak bir öksürme sorunu var. Yaklaşık 10 yıldır ara ara öksürmeleri vardı ama şu son 1 yıldır bu sorun iyice arttı. Şikayeti üzerine doktora gitmiş, doktor da şikayetleri üzerine Zaditen, Bricanyl ve Miflonide ilaçlarını vermiş. Tahlil falan yapmamış. Özellikle yatağa yattığında veya kanepeye uzandığında oluyor. Bilgi verirseniz sevinirim.

• Akciğerlerde Hava Olmasının Tehlikesi Var mı?

Merhaba, abimin akciğerinde su toplanması vardı. Şiddetli göğüs ağrısı şikayeti ile doktora gitti, hemen küçük bir operasyon ile (tek noktadan) tüp koyularak sıvı alındı. Hastanede 3 gün yattı ve doktor antibiyotik, ağrı kesici ve vitamin ilacı vererek taburcu etti. 1 ay sonra film çekildi, sıvı kalmadığı ve ameliyattan dolayı hava olduğu söylendi. Bu rahatsızlığın tehlikesi var mıdır? Sebebi nedir? Beni bilgilendirirseniz sevinirim.

• Plevra Efüzyon Tanısı Kondu. Kanserle Alakası Var mı?

Merhaba, ben akciğer tomografisi çektirdim. Plevra efüzyon tanısı kondu. Acaba bu nedir? Kanserle bir alakasi var mı?

• Akciğerimde 2 Adet Nodül Çıktı. Büyüme Durumu Nedir?

Merhaba, 2-3 aydan beri kuru öksürük var. İlk zamanlar soğuk algınlığı zannettim, ilaç kullanmaya başladım, geçmedi. Film sonucu, sol alt tarafta iki tane beyaz bir şey göründü. İlaçlı tomografi raporunda ise, sol akciğer postaribazal kesiminde 1,5 ve 1 cm çapında 2 adet nodüler imaj mevcuttur, yazıyordu. Doktor 6 ay sonra tekrar tomografi çekileceğini ve takip edileceğini söyledi. Büyürse ya da engellenemezse diye korkuyorum. Bu konuda bilgi verir misiniz?

• Diyabet Hastası Annemin Boynunun Sol Tarafında Nohut Tanesi Kadar Şişlik Var, Ne Yapmalıyız?

Annemin 3-4 aydan beri sol boynunun Üst Juguler bölgesinde 1-1,5 cm çapında, içi sert, nohut gibi ve ağrısız bir şişlik var. Annem onu, sivilce gibi sıkmış, deri kızarmış ve geçmiyor. Baticon Losyonla siliyoruz. Yara, büyüme ya da küçülme yok, bunun dışında annemin herhangi bir şikayeti yok (kilo kaybı, iştahsızlık, kaşıntı, ateş, terleme, halsizlik gibi). Bu arada annem; 61 yaşında ve diyabet hastası. Geçmediği için çok endişeliyiz, korkuyoruz, ne yapmamız, nereye gitmemiz gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

• Şeker Hastası Annemin Boynunun Sol Tarafında Nohut Tanesi Kadar Şişlik Var, Ne Yapmalıyız?

Annemin 3-4 aydan beri sol boynunun Üst Juguler bölgesinde 1-1,5 cm çapında, içi sert, nohut gibi ve ağrısız bir şişlik var. Annem onu, sivilce gibi sıkmış, deri kızarmış ve geçmiyor. Baticon Losyonla siliyoruz. Yara, büyüme ya da küçülme yok, bunun dışında annemin herhangi bir şikayeti yok (kilo kaybı, iştahsızlık, kaşıntı, ateş, terleme, halsizlik gibi). Bu arada annem; 61 yaşında ve şeker hastası. Geçmediği için çok endişeliyiz, korkuyoruz, ne yapmamız, nereye gitmemiz gerekiyor. Yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar.

• 2 Aydır Hırıltı Şikayetim Var ve Akciğer Röntgenim Normal Çıktı. Gözden Kaçan Bir Şey Olabilir mi?

30 yaşındayım. 2 aydır hırıltı şikayetim var. İki ayrı antibiyotik tedavisi gördüm. 10 günden beri Symbicort adlı ilacı kullanmaya devam ediyorum. Fakat hırıltı şikayetimde bir değişme olmadı. Hırıltı normalde duyulmuyor, fakat sırtüstü yattığımda derin nefes alınca sol ciğerimde bir tutukluk oluyor ve hırıltı geliyor. Birkaç sefer öksürünce hırıltı geçiyor ama beni inanılmaz rahatsız ediyor. CRP negatif çıktı, Sedimantasyonum yarım saati 5mm. bir saati 11 mm. çıktı. Hırıltının, balgam çıkaramamakla alakası olabilir mi? Balgamdaki kan, çıkarmakta zorlandığım için olmuş olabilir mi? Ayrıca bu şikayetlerimin hiçbirisi önceden yoktu. Akciğer röntgeninde gözden kaçan bir şey olma ihtimali olabilir mi? Ailemde astım hastası yok. Sadece anneannemde kronik bronşit var. Bundan sonra ne yapmalıyım?

• Babam Koah Hastası ve Kanlı Balgam Gelmeye Başladı, Akciğer Kanseri Olabilir mi?

Merhabalar babam Koah hastası, 2 senedir ilaç kullanıyor. Sigarayı bırakması gerekiyor ama bırakmadı son 2 haftadır balgamı koyu kanlı çıkıyor. Boğazında acı olduğunu söylüyor ve sesi kısılıyor. Daha öncede böyle oldu ama bu kadar kanlı balgamı yoktu. Doktora gittik ilaçlarını kullansın dedi hiç bir tahlil yaptırmadı acaba akciğer kanseri mi babam?

• Nefes Alamadığım İçin Gece Uyuyamıyorum. Hırıltılı ve Balgamlı Öksürüğüm Var. Ne Yapmalıyım?

Merhaba, Yaklaşık 1 aydır öksürük problemim var. 2 yıldır, günde 1,5 paket sigara kullanıyorum. Nefes alamadığım için gece uyuyamıyorum. Hırıltılı solunum ve yapışkan balgamla beraber öksürüğüm derinden geliyor. Sol omzumda ciddi derecede bir ağrı var. Doktor 1 ay öncesinde, alerji olduğunu söyleyip antibiyotik kullanmamı söylemişti. Kullandım fakat hiçbir değişme olmadı, daha da arttı. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?

• BT Sonucum Temiz Fakat Ameliyat Olduğum Bölgede Ağrılarım Devam Ediyor. Ne Yapmalıyım?

Şubat 2007'de Sağ Akciğer Alt Lob da Kitle nedeniyle; "Sağ Torakotomi + Kist Eksizyonu + Kapitonaj" ameliyatı oldum. Ameliyat olduğum bölgede (sağ meme altında), hala bir ağrı mevcut ve 2 ay önce çekilen BT sonucunda, herhangi bir bulgu olmadığı söylendi. Fakat bu ağrı hala devam ediyor. Acaba nedeni nedir? Saygılarımla.

• Oğlumun Boynunda ve Ensesinde Fındık Büyüklüğünde Bir Şeyler Var. Ne Yapmalıyım?

Merhaba, 11 yaşında bir oğlum var. Yaklaşık 2 ay kadar önce, boynunun sol ve sağ tarafında, bir de ensesinde, birer tane olmak üzere, fındık kadar bir şeyler oluştu. Doktora götürdük. 1 hafta aralıkla iki kan tahlili yapıldı ve değerlerin normal olduğu söylendi. Fakat dün itibarı ile sol tarafındaki fındık gibi olan şeyler fazlalaşıp, bir kütle halini aldı. Bu konuda çok endişeliyim. Hangi branşa götüreceğimi de bilmiyorum. Yardımınızı rica ediyorum.

• Nefes Alırken Kalbimde Ağrı Hissediyorum. Ne Yapmam Gerekiyor?

Merhaba, belirli aralıklarla, nefes alırken kalbimde bir ağrı hissediyorum. Ancak derin bir nefes aldıktan sonra rahatlıyorum. Bu durum her 10 günde bir oluyor. Geceleri de nefes darlığı çekiyorum, her saat başı uyanıyorum. Bu durum beni aşırı derecede rahatsız ediyor, tıkanma ve daralmanın arkasından hemen bir iç yanma başlıyor. Acaba bu durum çok önemli bir şey mi? Sigara da kullanıyorum. Kendimi çok ihmal ediyorum. Ne yapmam gerektiği konusunda bana yardımcı olursanız sevinirim.

• Yeni Doğan Bebeğimde Solunum Sıkıntısı Var. Bu Durum Düzelir mi?

Merhaba, 2 gün önce sezaryenle doğum yaptım. Doğum, normalden 10 gün önce gerçekleşti. Bebekte solunum hızlı diye küveze koydular. Solunumu 75 ile 85 arasında seyrediyor, ara sıra da 65'e düşüyor. Doktorlardan tam bir bilgi alamadım. Bir de, doktorlar eşime, bebeğin sağ kulağının açılmış olup, sol kulağının açılmamış olduğunu ancak açılacağını söylemişler. Bu durum düzelir mi, yoksa ciddi bir durum var mı? Ne yapmamız gerekiyor?

• Nefes Alırken Neden Zorlanıyorum?

Nefes almakta zorlanıyorum.

• Eklem ve Kaslarımda Ağrılar Var. Kan Değerlerim de Yüksek Çıktı. Neden Olabilir?

Merhaba, son zamanlarda eklemlerimde ve kaslarımda çok şiddetli ağrılarım oluyor ve bunun yanı sıra yüksek ateş, iştahsızlık ve aşırı halsizlik var. Ayağa kalkmakta dahi zorluk çektiğim anlar oluyor. Hastaneye başvurdum ve kan tahlilleri istendi. Sonucunda ise, kan değerlerinin çok yüksek olduğunu, bunun iltihap ya da çok ciddi bir kan hastalığından oluşabileceği söylendi. Kan değerlerim; WBC 20,49, LYMF%19,9, Sedimentasyon 70, ASO 217, CRP 101,9. Doktor bana sadece kas gevşetici ve antibiyotik verdi ve 10 gün sonra tahlillerin yeniden yapılacağını söyledi. 10 gün beklemeli miyim, yoksa hemen başka bir uzman doktora başvurmalı mıyım? Neden kan değerlerim bu derece yüksek çıktı? Tam olarak neyle karşı karşıyayım?

• Kalbimde Ağrıya Benzer Sıkışma Oluyor. Nedeni Ne Olabilir?

Merhaba, ben 23 yaşındayım. Bazen kalbimde bir ağrıya benzer sıkışma gibi bir şey oluyor, özellikle de stresli olduğum zamanlar. Bazen tam kalbimin arkasından, sırtımdan bir şey batıyor gibi oluyor. Acaba bunun nedeni ne olabilir?

• Kan Değerlerimde Yükselmeler Oluyor. Ne Yapmalıyım?

Merhaba, kan değerlerimde yükselmeler var ve durumumun tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Tetkiklerimde yüksek olanlar; HCT: 50.52 MCV: 97.29 WBC: 11.67 ve düşük olanlar; PTL: 50 PCT: 0.04 MON: 0.83. Doktorum kan vermem gerektiğini söylüyor, ama hastaneler benden kan almıyor. Benim bu durumda ne yapmam gerekiyor?

• Altı Aydır Göğsümde Ağrı Hissediyorum. Ne Yapmalıyım?

Yaklaşık 6 aydır sol tarafımda bir ağrı var. Kalpten mi geliyor yoksa göğüsten mi? Ne olabilir? Ne yapmalıyım?

• 2 Yıl Önce KOAH Teşhisi Konuldu. Akciğer Kanserine Yakalanma Riskim Çok mu?

33 yaşındayım, 2 yıl önce KOAH teşhisi konuldu ve doğuştan olabileceği söylendi. Birçok kez zatürre geçirdim. Akciğer kanserine yakalanma riskim çok mu? Boğazımda da sürekli ağrı oluyor. Tomografide bir şey çıkmadı. Bir de koku sorunum var. Kendim için ne yapabilirim?

• Babam 45 Yaşında ve Amfizem Tanısı Verildi. Nereye Başvurmalıyız?

Merhaba, babam 45 yaşında ve ileri derecede Amfizem olduğu söylendi. En iyi nerede ve nasıl tedavi olabilir?

• Sırtımın, Göğsümün ve Omzumun Sağ Tarafında Ağrılarım Var. Nedeni Ne Olabilir?

Merhaba, yaklaşık 1 aydır, sırtımın, göğsümün ve omzumun sağ tarafında ağrılarım var. Akciğer röntgeni çektirdim. Doktor akciğerimde sigara lekeleri görüldüğünü ve önemli bir şey olmadığını söyledi. Acaba ağrılarımın nedeni ne olabilir?

35 ila 40 yaş üzerinde, nefes darlığı çeken, kronik öksüren, balgam üreten, kışları sıkça soğuk algınlığına yakalanan, risk etmenleriyle bir geçmişi bulunan insanlarda KOAH aranabilir.