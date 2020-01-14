KOAH nedir? KOAH belirtileri, teşhisi ve tedavisi

Genellikle 40 yaş ve üzerinde görülen KOAH, tanısı kolay konulabilir, ancak netlik açısından çeşitli testler de uygulanmaktadır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı tedavi yöntemi de en basitinden hafif egzersizler ve ilaçlardır. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı hakkında ayrıntılı bilgiyi derledik.

KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI - KOAH NEDİR?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zayıf hava akışının görüldüğü bir akciğer hastalığıdır ve zamanla daha da kötü bir hal alır. Tütün kullanımı hastalığın en temel nedeni olup hava kirliliği ve genetik gibi daha az etkili nedenleri de bulunuyor.

Zararlı gazlar nedeniyle gelişen havayollarının mikrobik olmayan iltihabı sonucu meydana gelir. İltihap, akciğerdeki küçük hava odacıklarının kötüleşmesiyle hava yollarının daralmasına sebebiyet verir. 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkar.

KOAH BELİRTİLERİ NELER?

En belirgin üretimi balgam üretimi ve nefes darlığı olarak karşımıza çıkan kronik obstrüktif akciğer hastalığının farklı çeşitlerinin olup olmadığı ise henüz belirlenemedi. KOAH belirtileri; öksürme, nefes kesilmesi, hırıltı, nefes darlığı, göğüste sıkışma, balgam, siyanoz, sık solunum yolu enfeksiyonları, yorgunluk, halsizlik, depresyon, istenmeyen kilo kaybı (ileri aşamalarda), ayak bileklerinde, ayaklarda veya bacaklarda şişme.

KOAH TEDAVİSİ

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ilerleyebilen bir hastalık olmasına karşılık tedavisi mümkündür. KOAH'ın önlenebilmesi için önvelikle sigaranın bırakılması gerekir. Bunun dışında, diğer zararlı toz ve dumandan uzak durulması, ortam havasının temiz tutulması, grip ve zatürre aşılarının yapılması ve nefes yoluyla alınan ilaç tedavisinin yanı sıra fiziksel aktivitenin önerilmesi ve uygulanmasının sağlanması önceliktir. Yeterli fiziksel aktivite için ağır egzersizlere gerek yoktur, haftanın çoğu günleri yapılan orta yoğunluktaki fiziksel aktivite yeterli olacaktır.

Kullanılan ilaçlar ise, ya hava yolları ya da hava keseciklerindeetki gösterirler. Genel olarak iki tip ilaç kullanılmaktadır: Nefes açıcı olanlar (bronkodilatatörler) ya da havayollarında hastalığa neden olan yangıyı baskı altına alan ilaçlardır. (iltihap gidericiler).

KOAH TEŞHİSİ NASIL KONUR?

KOAH teşhisi ancak kontrol ve şikayetlerden hemen sonra konulabilir. Ayrıca testler yapılarak da KOAH teşhisi konabilir.Bu testlerden bazıları; Akciğer röntgeni, kan sayımı, biyokimya, arteryal kan gazı tayini, solunum testi ve hekim tarafından gerekli görülmesi durumunda tomografi çekimidir.

35 ila 40 yaş üzerinde, nefes darlığı çeken, kronik öksüren, balgam üreten, kışları sıkça soğuk algınlığına yakalanan, risk etmenleriyle bir geçmişi bulunan insanlarda KOAH aranabilir.