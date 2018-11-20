KOAH, Türkiye'de En Sık Görülen 4'üncü Hastalık!

Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH), Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada ve Türkiye'de en sık öldüren 4. hastalık durumunda.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından hastalık yükünü değerlendirmede kullanılan 'Disability Adjusted Life Years (DALY)'e göre KOAH, dünyada en sık sakat bırakan hastalıklar arasında 13'üncü, Türkiye'de ise 11'inci sırada yer alıyor.

KOAH'IN TÜRKİYE'DE GÖRÜLME ORANI YÜZDE 19.2

Solunum yollarını tutan KOAH, nefes darlığı, hırıltılı solunum, nefes verirken ıslığa benzer ses, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtiler gösteriyor. KOAH hastalığında basit bir solunum fonksiyon testi ile erken tanının mümkün olduğunu vurgulayan Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, 21 Kasım Dünya KOAH Günü'nde KOAH hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktaları paylaşarak, "KOAH hastalığının görülme oranı dünyanın farklı bölgelerinde değişmekle beraber, yüzde 5 ile yüzde 20 sıklığında görülüyor. Türkiye ortalaması ise yüzde 19.2" dedi.

KOAH'IN TANI VE DEĞERLENDİRİLMESİNİN DOĞRU ŞEKİLDE YAPILMASI ÖNEMLİ

KOAH'ın çok sık görülen bir hastalık olmasına rağmen hastaların doktora başvuruda gecikmelerin görüldüğünü belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Sönmez, "KOAH tanı ve değerlendirmesinde spirometri gereklidir ve doğru şekilde yapılması son derece önemli" açıklamasında bulunarak 6 maddede KOAH hastalarının dikkat etmesi gereken önemli noktalara değindi;

Sigaradan uzak durun. Gerekirse sigarayı bırakmak için destek alın.

İlaçlarınızı doktorun söylediği şekilde kullanın.

KOAH şikâyetlerinizde artış olduğunda gecikmeden doktorunuzla paylaşın.

Aşılarınızı ihmal etmeyin.

Sağlıklı beslenin.

Düzenli olarak egzersiz yapın. Solunum egzersizlerini öğrenin.