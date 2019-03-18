Koalay.com ve Hesapkurdu.com Güçlerini Birleştirdi

Kaynak: İHA

Türkiye'nin önde gelen online karşılaştırma platformları Koalay.com ve Hesapkurdu.com, aynı çatı altında birleşti.Online sigorta satış platformu Koalay.com ile finansal karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com'un Mart 2019 itibarıyla birleşmesi sayesinde, 40 banka ve sigorta şirketi, her ay yaklaşık 4 milyon kullanıcıya hizmet vermek üzere aynı altyapıda buluşuyor.Yeni şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak Koalay.com CEO'su Bradley Du Chenne, birleşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Koalay.com, yıllardır farklı alanlarda çalışan ve geniş dağıtım ağına sahip farklı şirketlere kendi platformunu kullandırarak başarılı iş ortaklıkları yürüttü. Benzer bir ortaklık arayışıyla yola çıktığımızda, Hesapkurdu.com ile daha yakın çalışmamızın iki şirket için de daha avantajlı olacağını fark ettik. Yüksek ziyaretçi sayısıyla oldukça başarılı bir platform olan Hesapkurdu.com'un sigorta satışları, Koalay.com altyapısıyla güçlendirildiğinde, ortaya heyecan verici fırsatlar çıkacak. Hesapkurdu.com da Koalay.com'un yıllar içerisinde kurduğu güçlü sigorta şirketi anlaşmalarından yararlanarak kapasitesini genişletebilecek. İki ekibin sinerjisinden çok güzel işler çıkacağına inanıyoruz" dedi.Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı ve yeni şirketin CEO'su Ömer Paksoy ise finans alanında Türkiye'nin lider karşılaştırma platformlarını bir araya getiren birleşmenin, Türk tüketicisi için önemini anlattı: "Müşterilerimizin en uygun kredi ve sigorta ürünlerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için,Hesapkurdu.com'un kredi altyapısı ile Koalay.com'un sigorta altyapısını birleştirdik. İki uzman ekibi bir araya getirerek deneyimimizi artırdık. Önümüzdeki dönemde tüm banka ve sigorta şirketlerini kapsayacak entegrasyon çalışmaları yaparak kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz."Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı Onur Tekinturhan da bu birleşme sayesinde Türkiye pazarına getirdikleri finansmanı Türk tüketicisinin finansal okuryazarlık seviyesini artıracak uygulamalar geliştirmek için kullanacaklarını vurguladı. Tekinturhan sözlerine şöyle devam etti: "Tüketicinin doğru finansal kararlar vermesi ve istediği ürünlere en uygun fiyatlarla ulaşması için, şeffaflığın önemine inanıyoruz. Sunduğumuz altyapı ve oluşturduğumuz güven sayesinde her ay yüzbinlerce kullanıcının kredi başvurusuna aracılık ediyoruz. Önümüzdeki dönemde eğitici içeriklerimizi ve hesaplama araçlarımızı sigorta ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleteceğiz." - İSTANBUL