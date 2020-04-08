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Koalisyon güçleri, Yemen'de koronavirüs nedeniyle ateşkes ilan etti

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.

08.04.2020 23:32 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:32
Koalisyon güçleri, Yemen'de koronavirüs nedeniyle ateşkes ilan etti
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Yemen 'de perşembe gününden itibaren 2 haftalık ateşkes ilan etti.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Koalisyon sözcüsü Turki el-Maliki, koronavirüs salgını nedeniyle Yemen'de 9 Nisan'dan itibaren 2 haftalık ateşkes ilan ettiklerini ve ateşkesin uzatılabileceğini belirtti.
Maliki, bu ateşkesin, Yemen hükümetinin, Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Kovid-19'un yayılmasını engellemek için" yaptığı ateşkes çağrısını kabul etme kararını desteklediğini ifade etti.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Yemen, Güncel
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