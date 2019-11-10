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Koalisyon Güçlerinden, Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı

Irak Savunma Bakanlığı, Musul vilayetinin Mahmur ilçesine bağlı Karaçok Dağı'nda terör örgütü DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.

10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 19:46Koalisyon Güçlerinden, Irak'ta DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısı
Savunma Bakanlığı, Musul vilayetinin Mahmur ilçesine bağlı Karaçok Dağı'nda terör örgütü DEAŞ hedeflerine 14 hava saldırısının düzenlendiğini bildirdi.
Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan yazılı açıklamada, DEAŞ kalıntılarını bertaraf etmek amacıyla Uluslararası Koalisyon Güçleri tarafından Karaçok Dağı'na 14 hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.
Irak terörle mücadele gücünün operasyonun bir parçası olduğu ifade edilen açıklamada, sayı belirtmeden çok sayıda DEAŞ teröristinin öldürüldüğü kaydedildi.
Terör örgütü DEAŞ, haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmişti. Irak güvenlik güçleri, aralık 2017'de söz konusu toprakları büyük ölçüde geri almıştı.
DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

Irak, Güncel

Kaynak: AA

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