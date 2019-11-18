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Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, terör örgütü YPG/PKK'nın kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini sosyal medyadan PKK sloganıyla kutladı.

18.11.2019 21:07 | Son Güncelleme: 18.11.2019 21:13

Albay Caggins, Amerika'nın Sesi (VOA) televizyonunun YPG/PKK terör örgütünün kadın kolu YPJ'nin ABD destekli eğitimlerini tamamlamasına ilişkin paylaştığı görüntüleri, terör örgütü PKK'nın "Aslan aslandır, ha dişi ha erkek" sloganıyla paylaştı.

Kürtçe ve İngilizce paylaşımında Caggins, "Aslan aslandır ha dişi ha erkek. Yeni savaşçılara tebrikler. Çok yaşayın." ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI ROJAVA ETİKETİYLE YAPTI

Terör örgütü PKK'nın sıklıkla kullandığı bu slogana sarı, kırmızı ve yeşil renkte üç kalbi de ekleyen Caggins, paylaşımını Rojava etiketi ile yaptı.

VOA'nın servis ettiği görüntülerde terör örgütü mensuplarının Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını dile getirmeleri dikkatlerden kaçmadı. VOA, paylaşımında örgüt mensuplarının askeri eğitimin yanı sıra ideolojik eğitimden geçtiğine vurgu yaptı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) bünyesindeki koalisyonun desteği ile YPG/PKK'nın yeni istihdam ettiği terör örgütü üyelerine PKK ideolojisi uzun zamandır aşılanırken koalisyon sözcüsünün bunu açık bir şekilde paylaşması dikkat çekti.

"BU BİR PKK SLOGANI" SORUSUNU GEÇİŞTİRDİ

Caggins, "Görüntülerdeki kişiler açık bir şekilde Türkiye'ye karşı savaşmaya hazır olduklarını söylüyor, siz bunu destekliyor musunuz?" sorusuna, şu yanıtı verdi:

"Koalisyon SDG'nin özellikle de DEAŞ'ın Suriye'nin doğusundaki kalıntıları ile mücadele görevine yönelik eğitimlerini destekliyor. Koalisyon eğitim alanlardan herhangi birilerinin ifade ettiği kişisel fikirleri desteklemiyor."

"Paylaşımınızda kullandığınız slogan Türkiye'de çok iyi bilinen bir PKK sloganı, bunu biliyor muydunuz? Ayrıca koalisyon bu kişilerin nasıl bir ideolojik eğitimden geçtiğini biliyor mu veya verilen ideolojik eğitiminin PKK ideolojisi olmadığından emin mi?" sorusunu da geçiştiren Sözcü, "SDG'nin farklı etnik, dil ve cinsiyete sahip ve siyasal olarak çoğulcu bir grup" olduğunu iddia etti.

Albay Caggins, Türkiye ile ilgili koalisyonun kullandığı standart ifadeleri de eklemeyi ihmal etmedi.

Caggins, "Türkiye DEAŞ karşıtı koalisyonun bir üyesidir. DEAŞ'ın kalıntılarını yok etmek için birçok ulusun katıldığı tek bir misyonumuz var." dedi.

Koalisyon sözcüsü, terör örgütünün eğitimlerini PKK sloganıyla kutladı

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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