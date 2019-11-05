Kobani'de skandal görüntüler! YPG'liler Türk askerlerine taş fırlattı

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak devriyesi başladı. 2 saatlik sürede intikal eden zırhlı araçlar devriyeyi bitirdi. Devriye esnasında ise skandal görüntüler kameraya yansıdı. Kobani'de ortak devriye esnasında Türk zırhlılarına, YPG'liler taşla saldırdı.

TÜRK ASKERİNE ÇİRKİN SALDIRI

Şanlıurfa'nın Mertismail köyünden Suriye tarafına geçilerek askerler, ilk devriyede olduğu gibi 10 kilometre derinliğe inildi. Kobani bölgesine giriş yapan Türk askerlerine ise çirkin bir saldırı yapıldı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, YPG'liler zırhlı araçlara taş fırlattı.

GÜVENLİ BÖLGEDE ORTAK DEVRİYE

Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçen cuma günü yapmıştı. Ortak devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. 8 zırhlı aracın katıldığı 4 saat süren devriyede 10 kilometre derinliğe inilmiş ve 87 kilometre katedilmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, devriyeye ilişkin açıklamasında "Bu süreçte herhangi bir YPG/PYD paçavrasına rastlanmadı" dedi. Kalın'ın açıklamasına göre, 3 noktada tünel çalışması tespit edildi.