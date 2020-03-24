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Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

24.03.2020 15:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:48
Kobani gösterilerine karışan firari hükümlü yakalandı
Siirt 'te 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Aynularab) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde yer aldığı gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtalan ilçesinde belediyeye ait araçların yakılması olaylarına karıştığı iddiasıyla Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında verilmiş 5 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari D.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla firari hükümlüyü yakaladı.
D.Y, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Kobani, Siirt, Güncel

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