Haberler » Güncel » Suruç'ta askeri hareketlilik! Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suruç'ta askeri hareketlilik! Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında sınır ötesinde terörle mücadele aralıksız devam ederken, harekata destek amacıyla Suriye sınırına askeri araç sevkiyatları da sürüyor. Suriye'nin Ayn El Arab (Kobani) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

14.10.2019 16:05

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusunun, YPG/PKK'ya yönelik Fırat Nehri'nin doğusunda başlattığı Barış Pınarı harekatı planlandığı gibi devam ediyor. Harekat kapsamında çok sayıda köy teröristlerden temizlendi, terör örgütüne ağır darbe vuruldu. TSK ve SMO mensuplarının bölgede ilerleyişi sürerken, Suriye sınırındaki birliklere de askeri araç sevkiyatı devam ediyor.

SURUÇ'TA ASKERİ HAREKETLİLİK

Suriye'nin Ayn El Arab ( Kobani ) kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı.

Suriye'nin Ayn El Arab kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde askeri hareketlilik yaşandı. Kirpi olarak adlandırılan 5 adet zırhlı araç, sınırdan askeri birliğe giriş yaptı. Bir süre askeri birlikte bekleyen zırhlılar, daha sonra Kobani sınırından Mürşitpınar üs bölgesine gitti.

Suruç'ta askeri hareketlilik! Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Şanlıurfa, Suriye, Kobani, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:12 Suluk beldesi ve Mebruke kasabasında teröristlerle yaşanan çatışma anları görüntülendi
17:16 Sultanbeyli Kaymakamı Kubilay'dan AA'ya ziyaret
17:16 (ek bilgi ve görüntülerle)türkiye genelinde huzur denetimleri gerçekleştirildi
17:10 Okula yardım yapınca yargılanmaktan kurtuldu
17:15 Malkoç: "BM'nin varlığını tesis etmeye çalışıyoruz"
17:15 Barış Pınarı Gazisi: "Ben de Kürdüm"
17:14 Ezine'de trafik kazası: 3 yaralı
14.10.2019 17:18:41