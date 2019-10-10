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Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

10.10.2019 12:37Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Adıyaman'da yaşayan Kobanili Mustafa Atu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Suriye'deki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ailelerden Kobanili Kürt kökenli Mustafa Atu ve ailesi, 5 yıldan beri Adıyaman'da yaşıyor. Kobani'de arazileri olan ve ticaret ile uğraşan Mustafa Atu, Adıyaman'da açtığı bakkal dükkanıyla geçimini sağlıyor.

Mustafa Atu, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiğini ve güvenli bölge olması halinde ülkesine döneceğini belirterek, "Ben savaş yüzünden Kobani'nin köyünden geldim. 5 yıldan beri burada yaşıyorum. İyi sakin bir hayatımız var. Allah askerlerin yardımcısı olsun, devletin yardımcısı olsun. İnşallah başarılı olurlar. Eğer güvenli bölge olursa, orada arazilerimiz var oraya gideriz. Ben orada çitçilik ve ticaret ile uğraşıyordum. Oralar düzelirse herkes kendi mülküne, arazisine döner" diye konuştu. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Adıyaman, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

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