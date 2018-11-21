Kobaş Karate Kulübü'nden 1 Şampiyonluk 1 Üçüncülük

Rize Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle Rize Yeni Şehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen; 49 ilden 588 kadın, 791 erkek olmak üzere toplam bin 379 sporcunun mücadele ettiği Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası sona erdi. Şampiyona'ya katılan Kobaş Karate Kulübü sporcularından Elif Dökmetaş U 21 50 kg'da finalinde İstanbul Büyükşehir'li rakibini 8.0 yenerek Türkiye Şampiyonu oldu. Rümeysa Yıldız ise U21 68 kg'da Röpesaj finalinde İstanbul Büyükşehir'li rakibini 3-0 yenerek Türkiye Üçüncüsü oldu.

KATA DALINDA İLK DEFA SAKARYA'DAN 4 SPORCU VE TAKIM

Rize'deki şampiyonasına katılan Kobaş Karate Kulübü sporcuları; üç antrenör Halime Irak, Ziada Motasem, Fatih Aksoy nezaretinde 7 sporcu da Avrupa Şampiyonası seçmelerine katılacak. Sporcuların Rize'deki performanslarından memnun olduklarını belirten antrenörler; bir dahaki şampiyonada madalya sayılarını artıracaklarını ifade etti. Ayrıca Kobaş Karate Kulübü olarak bir ilke imza attıklarını Kata dalında ilk defa Sakarya'dan 4 sporcu ve takım olarak yarıştıklarını Kata takımının yeni olduğunu ve 1 senedir çalıştığını belirten Fatih Aksoy, Kata Antrenörü Ziada Motasem'in nezaretinde çalışan katacıların daha iyi olacağını burada iyi tecrübe kazandıklarını bildirdi.