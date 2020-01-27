Haberler » Spor » Kobe Bryant hayata veda etti - Spor

Kobe Bryant hayata veda etti

20 yıl boyunca Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de mücadele eden ve NBA'in en unutulmaz oyuncuları arasına giren Kobe Bryant; Calabasas, California civarlarında geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

27.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:14Kobe Bryant hayata veda etti
20 yıl boyunca Los Angeles Lakers formasıyla NBA'de mücadele eden ve NBA'in en unutulmaz oyuncuları arasına giren Kobe Bryant; Calabasas, civarlarında geçirdiği helikopter kazasının ardından hayatını kaybetti.

Kazada Bryant'la birlikte beş kişinin daha öldüğü açıklandı. İlk olarak TMZ'nin aktardığı haberde helikopterin bir sistem arızası nedeniyle düştüğü ve ardından patladığı belirtildi. Bazı kaynaklar, Bryant'ın dört kızının da helikopterde olduğunu iddia ediyor.

Kobe Bryant, yalnızca 41 yaşındaydı.

Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, California, Spor

Kaynak: EuroSport.com

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

09:36  Beşiktaş Sompo Sigorta'nın konuğu Litvanya ekibi Neptunas
09:30  27 Ocak Pazartesi DHA Spor Gündemi
09:16  Develispor, Demirspor'u ezdi geçti
09:15  Hokey Kadınlar A Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
08:40  Kobe Bryant hayatını kaybetti
27.01.2020 09:45:48