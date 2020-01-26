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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:00 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:38Kobe Bryant hayatını kaybetti
Los Angeles Lakers'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Kobe Bryant, Los Angeles Lakers maçından dönüşte Sikorsky S76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti. Helikopterde Kobe Bryant'ın yanında 4 kişinin daha bulunduğu ifade edildi.

Los Angeles Polis Departmanı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 5 kişinin olduğu helikopter kazasında kurtulanın olmadığını açıkladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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