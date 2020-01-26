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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

26.01.2020 23:11 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:11Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.  Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kobe Bryant'ın arşiv görüntüleri



Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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