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Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

27.01.2020 08:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 08:40Kobe Bryant hayatını kaybetti

Dünya basketbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen ABD'li Kobe Bryant, helikopter kazasında hayatını kaybetti.

TMZ'ye göre bu sabah, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Calabasas şehrinde bir helikopter kazası meydana geldi.  Sikorsky S-76 türü helikopterde bulunan 5 kişinin de hayatını kaybettiği ifade edildi. Yetkililer, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını vurgularken uçağın düştüğü bölgede herhangi bir ev olmadığını ve karayolunun da etkilenmediğini aktardı.



Amerika Birleşik Devletleri, Kobe Bryant, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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