Kobe Bryant'ın eşi, ölümünden sorumlu tuttuğu helikopter şirketine dava açtı

Kobe Bryant, önceki ay kızı Gianna ve 7 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterin pilotu Ara Zobayan da hayatını kaybedenlerden biriydi.

Zobayan'ın bağlı çalıştığı Island Express Helicopters şirketi, kazanın ardından tüm seferlerini durdurmuştu.

Kobe'nin eşi Vanessa, 'ihmal sonucu ölüme neden olmak' gerekçesiyle şirkete dava açtı. Bryant ailesinin şirkete açtığı davada ne talep ettiği henüz bilinmiyor.

ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

Kobe Bryant'ın cenazesi, eşi ve ailesi tarafından kalabalıklardan uzak, sade bir törenle gizlice yapılmıştı. 8 Şubat'ta yapılan bu törenin ardından Kobe için dün akşam Staples Center'da bir anma töreni düzenlendi.

Törende birçok ünlü isim hazır bulundu ve konuşma yaptı.