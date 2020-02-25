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Kobe Bryant'ın eşi, ölümünden sorumlu tuttuğu helikopter şirketine dava açtı

Kobe Bryant 26 Ocak 2020 tarihinde helikopter kazası sonucu kızıyla beraber hayatını kaybetmişti. Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, eşi ve kızının ölümünden sorumlu tuttuğu Island Express Helicopters adlı şirkete 'ihmal sonucu ölüme neden olmak' gerekçesiyle dava açtı.

25.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:29

Kobe Bryant, önceki ay kızı Gianna ve 7 kişiyle birlikte bir helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. Helikopterin pilotu Ara Zobayan da hayatını kaybedenlerden biriydi.

Zobayan'ın bağlı çalıştığı Island Express Helicopters şirketi, kazanın ardından tüm seferlerini durdurmuştu.

Kobe'nin eşi Vanessa, 'ihmal sonucu ölüme neden olmak' gerekçesiyle şirkete dava açtı. Bryant ailesinin şirkete açtığı davada ne talep ettiği henüz bilinmiyor.

ANMA GECESİ DÜZENLENDİ

Kobe Bryant'ın cenazesi, eşi ve ailesi tarafından kalabalıklardan uzak, sade bir törenle gizlice yapılmıştı. 8 Şubat'ta yapılan bu törenin ardından Kobe için dün akşam Staples Center'da bir anma töreni düzenlendi.

Törende birçok ünlü isim hazır bulundu ve konuşma yaptı.

Kobe Bryant'ın eşi, ölümünden sorumlu tuttuğu helikopter şirketine dava açtı

Kobe Bryant, Helikopter, Spor


HABER YORUMLARI (4)
MEMLEKETİM:Almasaydiniz helikopter. 2 km lik mesafeye helikopterle ucuyorsunuz.
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ULVİ:kanki yanlış anlama belki özünde iyi bir insansındır ama FINDIK kadar beyin yok sende üzgünüm.
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AKLIMA TAKILDI:Neden gizli , halkın seveni olan birinin neden gizli yapılır ki demek ki bu işte bi iş var ?
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Spor

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