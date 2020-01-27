Kobe Bryant'ın helikopterini kullanan pilotun ses kayıtları ortaya çıktı

Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

İngiliz The Sun gazetesi ise özel olarak verdiği haberde helikopterdeki ses kayıtlarını paylaştı.

PİLOT "ALÇAKTAN UÇUYORSUN" UYARILARINI DİNLEMEDİ

Kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a "Çok alçaktan uçuyorsun" uyarısı yapıldı. Zobayan'ın alçaktan uçması nedeniyle de radardan helikopterin yeri tam olarak görülemedi. Zobayan'ın uyarıları dinlememesinin faturaları çok ağır oldu.

"HAVA ŞARTLARINI HİÇE SAYDI"

Gazeteye konuşan eski pilot Phillipe Lesourd, ses kayıtlarını dinledikten sonra "Hava çok sisliymiş. Merkezden uyarı yapılıyor. Pilot , hava şartlarını hiçe saymış. Gelen uyarıları dinlememiş. Bu zaten iyiye işaret değildir" sözlerini kullandı.

Önce uçakta Kobe'nin eşi Vanessa ve diğer kızlarının da bulunduğu iddia edilmiş, ardından bu iddia yalanlanmıştı. Kobe'nin Los Angeles Lakers'tan eski takım arkadaşı Rick Fox'un da helikopterde bulunduğu iddiaları asılsız çıktı.

NEYMAR KOBE'Yİ UNUTMADI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG'nin, Lille'i deplasmanda 2-0 yendiği maçta 2 gol birden atan Brezilyalı yıldız Neymar, Kobe Bryant'ı unutmadı.

Neymar, attığı ikinci golden sonra parmaklarıyla 24 rakamını işaret ederek, gollerini Kobe'ye armağan etti.

SOMA TWEETİ GÜNDEM OLDU

Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Kobe Bryant'ın 6 yıl önce, 2014 Mayıs ayında Manisa'nın Soma ilçesinde yaşanan ve 300 madencinin ölümüyle son bulan "Soma faciası" hakkında attığı tweet yeniden gündeme geldi.

Bryant, Soma Faciası'na ilişkin resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımında "İyi niyetlerim ve dualarım, Soma'da maden felaketinden zarar görenlerle" ifadelerini yer vermişti.

LEBRON GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Lakers'ın efsane isimlerinden Lebron James, birkaç gün önce Los Angeles Lakers-Philadelphia maçında attığı sayılarla NBA tarihinin en skorer üçüncü ismi olmayı başarmıştı. Lebron'ın bu başarısını, Kobe Bryant sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etmiş ve "Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Dün gece saatlerinde ise Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Haberi alan Lebron'ın, Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.