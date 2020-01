Kobe Bryant'ın öldüğü helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı da hayatını kaybetti

NEW ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın hayatını kaybettiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı Gianna da öldü.

New York Times gazetesinin iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Amerikan Basketbol Ligi yönetimi, takımlara Bryant ve kızı Gianna'nın hayatını kaybettiği teyidini gönderdi.

Associated Press haber ajansı ve CNN televizyonu gibi bazı medya kuruluşları da ismini açıklamadıkları kaynaklarına dayandırdıkları haberlerde ölenler arasında Bryant'ın kızı Gianna'nın da olduğu bilgisini paylaştı.

Los Angeles kenti yetkilileri, California eyaletinin Calabasas kentinde yerel saatle 10.00 civarında meydana gelen helikopter kazasında 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve ölenler arasında 41 yaşındaki Bryant'ın da bulunduğunu doğrulamıştı.

Kazada hayatını kaybeden diğer üç kişinin kimlikleri ve kazanın nedeni henüz açıklanmadı.

Öte yandan, eski ABD başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kobe sahada bir efsaneydi... Gianna'yı kaybetmiş olmak da bir aile olarak bizim için içler acısı. Michelle ve ben, Vanessa ve tüm Bryant ailesine böyle akla hayale sığmaz bir günde sevgi ve dualarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: AA