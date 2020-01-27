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Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları büyük tepki çekti

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin yankıları sürüyor. Washington Post'un politika muhabiri Felicia Sonmez'in Kobe'nin hayatını kaybetmesinden birkaç saat sonra, efsane ismin tecavüz davasını hatırlatan paylaşımları sosyal medyada büyük tepki çekti.

27.01.2020 13:13 | Son Güncelleme: 27.01.2020 13:44

Geçirdiği helikopter kazası sonrası kızı Gianna ile birlikte yaşamını yitiren efsane basketbolcu Kobe Bryant, tüm dünyayı üzüntüye boğarken kazanın yankıları sürüyor.

Amerika'da yayın yapan Washington Post gazetesinin politika muhabiri Felicia Sonmez'in ünlü yıldızın adının karıştığı tecavüz davasını hatırlatan paylaşımı, sosyal medyada büyük tepki çekti.

Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, 'Kobe Bryant'ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikayesi ve yarım bir itiraf' başlıklı haberin linkini paylaştı.

"SEN NASIL BİR İNSANSIN?"

Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Sen nasıl bir insansın", "İğrençsin", "Kalpsiz", "Anısına saygı göster", "Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy" gibi yorumlarda bulundu.

Felicia Sonmez'in aktardığına göre daha da ileri giden bazı kullanıcılar kendisini ölümle tehdit etti. Sonmez, "Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünüyle hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile" ifadelerini kullandı.

TEHDİT MESAJLARI ALDI

Haberi kendisinin yazmadığını ancak oldukça iyi işlendiğini düşündüğünü belirten Sonmez, "Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor" dedi.

Ancak on binlerce tehdit mesajı alan Sonmez, tweetlerini silmek zorunda kaldı. Twitter'da da '#FireFeliciaSonmez' (Felicia Sonmez'i Kov) etiketi altında kampanya başlatıldı.

İDARİ İZNE ÇIKARILDI

Olayın ardından Washington Post gazetesi Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez'i idari izne çıkardıklarını duyurdu. Grant, Sonmez'in tweetlerinin kurumun sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğine dair bir inceleme başlattıklarını da belirtti.

SES KAYITLARI KAN DONDURDU

Kobe Bryant'ın helikopter kazası geçirip hayatını kaybetmesi tüm dünyayı yasa boğdu. Şok eden ölümle ilgili gerçekler de ortaya çıkmaya başladı.

İngiliz The Sun gazetesi ise özel olarak verdiği haberde helikopterdeki ses kayıtlarını paylaştı.

Kayıtlara göre pilot Ara Zobayan'a "Çok alçaktan uçuyorsun" uyarısı yapıldı. Zobayan'ın alçaktan uçması nedeniyle de radardan helikopterin yeri tam olarak görülemedi. Zobayan'ın uyarıları dinlememesinin faturaları çok ağır oldu.

HAYATINI KAYBEDEN DİĞER KİŞİLER, KOBE'NİN KIZI GIANNA'NIN ARKADAŞI ÇIKTI

ABD'li ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında ölenlerin sayısının 9 olduğu açıklanmıştı. Kobe ve kızı Gianna dışında hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu.

Kobe'nin kızı Gianna Bryant'ın arkadaşı olan Alyssa Altobelli ve Alyssa'nın babası Orange Coast College beyzbol takımı koçu John Altobelli (56), annesi Keri Altobelli ve Orange County basketbol takımının asistan koçu Christiana Mauser de kazada hayatını kaybedenler arasında yer alıyor.

"TÜM TAKIMLAR, 24 NUMARAYI EMEKLİ ETSİN" KAMPANYASI

Öte yandan NBA oyuncuları ve takımları, Kobe'yi ölümsüzleştirmek için harekete geçti. Utah Jazz'in yıldız oyuncusu Donavan Mitchell, attığı tweetle Kobe Bryant'ın 24 numaralı formasının NBA tarafından emekli edilmesini önerdi.

Dallas Mavericks Başkanı Mark Cuban ise kulüp olarak 24 numaralı formayı emekli edeceklerini açıkladı. Diğer takımlardan da benzer hareketlerin gelmesi bekleniyor.

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Washington Post, Kobe Bryant, Spor


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ERZİNCANSPORLU:Kobe''nin aslen Erzincanlı olduğunu ve her zaman 24 numarayı aldığını biliyor muydunuz ? Mekanın cennet olsun Kobe.
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