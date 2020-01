Kobe'nin ölümünden sonra 2008 yılında söylediği sözler akıllara geldi

NBA'de Los Angeles Lakers'ın efsane isimlerinden Kobe Bryant geçirdiği helikopter kazasında 13 yaşındaki kızı ile birlikte hayatını kaybetti. Tüm spor camiası yasa boğulurken, ölümü 2008 yılında söylediği sözleri akıllara getirdi.

"İYİ VAKİT GEÇİR"

Kobe 2008 yılında yaptığı bir röportajda, "İyi vakit geçir. Hayat bir bataklığa düşmek ve cesaretini kırmak için çok kısa. Hareket etmeye devam et. Devam etmelisin. Bir ayağını diğerinin üzerine at ve gülümse. Devam et" ifadelerini kullanmıştı. Ölümü, bu hayat dolu sözlerini yeniden akıllara getirdi.

LEBRON GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Lebron James, dün oynanan Los Angeles Lakers- Philadelphia maçında attığı sayılarla NBA tarihinin en skorer üçüncü ismi olmayı başarmıştı. Lebron'ın bu başarısını, Kobe Bryant sosyal medya hesabı üzerinden tebrik etmiş ve "Sana büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullanmıştı. Dün gece saatlerinde iseKobe Bryant geçirdiği helikopter kazası sonrası hayatını kaybetti. Haberi alan Lebron'ın, Los Angeles Lakers takım uçağından çıkarken gözyaşları içinde kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

OBAMA: SAHADA BİR EFSANEYDİ

Öte yandan, eski ABD başkanı Barack Obama, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kobe sahada bir efsaneydi... Gianna'yı kaybetmiş olmak da bir aile olarak bizim için içler acısı. Michelle ve ben, Vanessa ve tüm Bryant ailesine böyle akla hayale sığmaz bir günde sevgi ve dualarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.

TRUMP: KORKUNÇ BİR HABER

ABD Başkanı Donald Trump da ünlü basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından "Korkunç bir haber" paylaşımında bulunmuştu.

KAZADAN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasının yaşandığı alandan ilk görüntüler ortaya çıktı. Yıllardır ulaşım için helikopter kullanan Kobe Bryant'ın, kızı Gianna ve yakınlarıyla birlikte basketbol maçı izlemeye gittiği belirtildi. Kobe ve yakınları, Sikorsky S-76 tipi helikopterin içindeyken geçirdiği kazada kurtulamadı.

SHAQ'DAN DA MESAJ VAR

Bryant'ın yıllarca takım arkadaşı olan Shaquille O'Neal'dan duygusal bir paylaşım geldi.

O'Neal yaptığı paylaşımda, acısını tarif etmekte zorlandığını ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

Kobe'yi çok özleyeceğini söyleyen Shaq, "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak bir kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğer insanların ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an" ifadelerini kullandı.