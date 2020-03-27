Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

KOBİ alacakları devlet garantisinde

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
KOBİ alacakları devlet garantisinde
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Nisan'dan itibaren uygulanacak KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin karar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açabileceği ekonomik risklere karşı işletmelere rahat nefes aldıracak.
Dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınının küresel ekonomide yaratacağı en önemli risklerin başında, ticari alacakların ödenememesi geliyor. Türkiye'de bu risk, özellikle ekonominin bel kemiği olarak görülen KOBİ'ler için önemli bir endişe kaynağı durumunda bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ek olarak aldığı, KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin yeni kararı, bu dönemde ticari alacaklarından endişe eden işletmeleri rahatlatacak.
1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "devlet destekli ticari alacak sigortası"nın kapsamı genişletilecek. Böylece, yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler bu imkandan yararlanacak.
Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte, tüm KOBİ'ler ödenmeme riskine karşı ticari alacaklarını sigortalama imkanına kavuşacak.
Alıcı başına 750 bin lira teminat limiti
Bakanlığın "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 25 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere, finansal risk yönetimi açısından büyük bir güvence olacak "KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortası" sistemine, devletin verdiği desteğin yanı sıra Türk Reasürans AŞ liderliğinde bu alandaki yerli ve uluslararası şirketler de reasürans desteği sağladı.

Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen küçük işletmeler "www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecek.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: 1 Nisan, Maliye, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Ekonomi ››KOBİ alacakları devlet garantisinde - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine 13 kuruş zam geliyor
Türkiye’nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı’nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı Ekonomi
Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı Ekonomi
Volkswagen, Alman fabrikalarında üretimin durmasını 4 gün daha uzattı
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı Ekonomi
Müşteri ürünlere öksürdü, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı
THY’nin New York seferlerine koronavirüs engeli Ekonomi
THY'nin New York seferlerine koronavirüs engeli
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı Ekonomi
Pazarlarda zaruri ihtiyaçların dışındaki ürünlerin satışı yasaklandı
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı Ekonomi
Merkez Bankası, koronavirüse karşı bazı tedbirler aldı
Van’da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Van'da üretilen ve havadaki virüsleri öldüren cihaz için talep patlaması yaşanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

10:11: BIST100 yüzde 0.33 artışla başladı, dolar 6.41 lirada - Ekonomi 10:06: Koronavirüs hırdavat esnafını da vurdu - Ekonomi 09:53: Uzman isme canlı yayında soruldu: Üzerimizdeki kıyafetler virüsü eve getirir mi? - Haberler 09:52: Son dakika: Benzine 13 kuruş zam bekleniyor - Ekonomi 09:37: Zorunlu kesime gönderilen hayvanlar için 974 bin 731 TL tazminat ödenecek - Ekonomi 09:31: Kaslowski: Tek bir paketin çözüm olması mümkün değil - Ekonomi 09:24: Türkiye'nin en yükseği olacak! Yusufeli Barajı'nda gövde yükseliği 193 metreye ulaştı - Ekonomi 08:43: Koronavirüsten ölen 32 yaşındaki Dilek'in babası yaşananları anlattı - Haber 02:40: ABD'de kadın müşteri kasıtlı bir şekilde ürünlerin üzerine öksürünce, market sahibi 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı - Ekonomi 00:49: THY, koronavirüs salgını nedeniyle New York uçuşlarını durdurdu - Ekonomi 23:47: Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi - Ekonomi