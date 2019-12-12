Haberler » Güncel » KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli - Haber

KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız, KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım." dedi.

12.12.2019 17:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:53
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Başkanı Şerafettin Nezih Kuleyin, "KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız, KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım." dedi.
TOSYÖV, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonunun iş birliği, DenizBank, Bilkent Cyberpark, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor çözüm ortaklığında, Tekirdağ Ticaret Sanayi Odasının desteğiyle düzenlenen "KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları" paneli kentteki bir otelde gerçekleştirildi.
Kuleyin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklı kalkınma modellerini düşünmesi gerektiğini ifade etti.
Sanayi 4.0'ın Almanya'nın, 'Toplum 5.0'ın da Japonya'nın önerdiği kalkınma modelleri olduğunu belirten Kuleyin, şunları söyledi:
"Bu ülkelerle aramızda farklar var. Bu ülkelerin dış ticaret fazlası var, bizde açık var. Bu ülkelerin nüfusu azalıyor, bizim nüfusumuz artıyor. Bu ülkelerde genç nüfus yok, bizde iş bekleyen çok genç var. Daha da önemlisi bu ülkeler sanayileşme sürecini adım adım yapmış. Ekonomileri homojen ama bizde homojen değil. KOBİ'lerimizin rekabet gücünü artırmamız lazım. KOBİ'lerimizi ihracatçı KOBİ'lere dönüştürmemiz lazım."
Panele, Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya da katıldı.
KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları paneli

Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:43 Niğde'de "analitik okuma ve yazma" metodu okullarda hayata geçirildi - Haber
18:43 Vali bektaş'tan kaçak ocakta ölen afgan gençle ilgili açıklama - Haber
18:43 Mühendisin öldüğü cami inşaatı ile ilgili suç duyurusu - Haber
18:43 14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, öldü - Haber
18:42 Nijerya'da grev nedeniyle 24 saatten uzun süredir elektrikler kesik - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
17:15 Mert'in ölümüne neden olan o parça otopsiyle çıkarıldı - Haber
16:56 Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı - Haber
16:52 Açık cezaevinden izinli çıkıp firar etti, uyuşturucudan tutuklandı - Haber
16:50 Görenler hayretler içinde kaldı! Boyundan büyük balığı taşımakta zorlandı - Haber
12.12.2019 18:45:01