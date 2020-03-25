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KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenleme yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenleme yapıldı.

25.03.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:16
KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenleme yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, küçük ve orta ölçekli işletmelere (KOBİ) yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin düzenleme yapıldı.
Bakanlığın "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tüm KOBİ'ler ticari alacak sigortası kapsamına alınırken, belirlenen şartları sağlayan mikro ve küçük büyüklükteki işletmelerin yanı sıra orta büyüklükteki işletmelere de alacak sigortası olanağı tanınacak.
Bu çerçevede söz konusu işletmelerin, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatının 125 milyon liradan az olması gerekecek. Alacak sigortası, tacir sıfatı taşımayan gerçek kişilere yapılan satışlara teminat sağlamayacak.
Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesine ilişkin teklifin sunulduğu tarihten itibaren 10 gün içinde poliçenin düzenlenmesi durumunda buna ilişkin sorgulama ücreti alınmayacak.
Prim hesabında esas alınacak alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği ciro tutarı da 25 milyon liradan 125 milyon liraya çıkarıldı.
Cironun vade gününe göre belirli bir yüzdesi alınarak tespit edilen net prim ve teminat tutarları 120, 180 ve 360 güne kadar vadeli satışların yanı sıra 240 güne kadar vadeli olanlar için de hesaplanabilecek.
Alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosuna göre 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak. Azami teminat limiti, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin alıcı için talep ettiği teminat limiti ve risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecek. Bu hüküm, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon lira ve daha az olan orta büyüklükteki işletmelere bugün, bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı 40 milyon 1-125 milyon lira arasında olan orta büyüklükteki işletmelere ise 1 Nisan'dan itibaren alacak sigortası sunulacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Maliye, Ekonomi

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