KOBİ'lerin sorunları "KOBİ Hastanesi" ile çözülecek

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ve uluslararası oda ile ulusal ve yerel ortakları tarafından hazırlanan "KOBİ Hastanesi ve Avrupa
Ağı" Projesi düzenlenen tanıtım toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı.Termal
bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, hem Avrupa'da hem Türkiye
'de işletmelerin yüzde 99'undan fazlasını KOBİ'ler oluşturduğunu belirtti.
KOBİ'ler aynı zamanda istihdamın yüzde 90'ından fazlasını ve ihracatın ise yaklaşık yüzde 60'ını üstlendiğini dile getiren Sertser, "Bu rakamlar, KOBİ'lerin Avrupa ve Türkiye ekonomisindeki rolünü açıkça göstermektedir; diğer yandan ekonomide bu denli öneme sahip olan KOBİ'lerin elbette birtakım sorunları bulunmakta." dedi.
Bu sorunların başında öz kaynak yetersizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan finansal sorunların geldiğini belirten Serteser, şöyle konuştu:
"KOBİ Hastanesi Projesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2018 yılında başlatılan ATSO KOBİ Akademisi projesinin devamı niteliğini taşıyor. KOBİ Hastanesi projesi çerçevesinde KOBİ'lere ön danışmanlık yapılacak, 'hastalık' olarak tanımlanabilecek aksaklıklar tespit edilecek; bu doğrultuda eğitimler düzenlenecek."
- "2018 yılı verilerine göre ihracatımızın yarısı AB'ye yapılmıştır"
Türkiye ile Avrupa Birliği
arasındaki ticaret hacmine bakıldığında ekonomik ilişkilerin iyi bir durumda olduğunu ifade eden Serteser, şunları söyledi:
"Ticaret Bakanlığının verilerine göre Türkiye-AB ticaret hacmi 2018 yılında 165 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve AB, ülkemizin en önemli ticaret ortağı olmayı sürdürmüştür. 2018 yılı verilerine göre ihracatımızın yarısı AB'ye yapılmıştır. Bizim 84 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık, AB'den ithalatımız 81 milyar dolar olmuştur. AB, 2018 yılında 84 milyar dolar ile ihracatımızdan yüzde 50 oranında pay almakta olup toplam ihracatımızda ilk sırada yer almaktadır. Ayrıca AB ülkemizin ihracatında olduğu gibi ithalatında da ilk sırada yer almaktadır. 2018 yılı rakamlarına göre; Türkiye 223 milyar dolarlık toplam mal ithalatının 81 milyar dolarlık kısmını AB'den gerçekleştirmiştir."
Serteser'in ardından bir sunum yapan Afyonkarahisar TSO Genel Sekreteri Ali Şenol
ise projenin 183 bin 394 avro bütçeye sahip olduğunu, projenin yabancı ortaklarının ise Romanya
'dan Sibiu Ticaret ve Ziraat Odası, Litvanya
'dan Siauliai Ticaret ve Sanayi Odası, Bulgaristan
'dan Varna
Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu aktardı.
Şenol, projeye ulusal olarak Bingöl
Ticaret ve Sanayi Odası, yerel olarak da Afyonkarahisar Ticaret Borsası'nın ortak olduğunu belirtti.