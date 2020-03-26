KOBİ'lerin tanımı yeniden yapılmalı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti.
26.03.2020 20:27 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:27
Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacağını belirtti
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Organize Sanayi Bölgesi, Antalya, Ekonomi