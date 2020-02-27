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Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama

İran'dan Türkiye'ye kaçak yollardan 71 cam tüp içinde getirilen piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan Kobra zehrini jandarma sivil ekiplerine 2 milyon TL'ye satmaya çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

27.02.2020 05:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 05:20Kobra zehri kaçakçılığına 4 tutuklama
'dan 'ye kaçak yollardan 71 cam tüp içinde getirilen piyasa değeri yaklaşık 25 milyon TL olan Kobra zehrini jandarma sivil ekiplerine 2 milyon TL'ye satmaya çalışan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

İran'dan kaçak yollarla yurda sokulan 71 cam tüp içindeki Kobra yılanı zehrini satmak için müşteri aradıkları duyumunu alan ekipleri şüpheliler ile alıcı gibi davranarak 2 milyon TL'ye anlaştı. Jandarma ekipleri tarafından oluşturulan özel ekip kaçak kobra yılanı zehrini almak için yaptıkları pazarlık esnasında operasyon yapıldı.

Kaçak yollarla Türkiye'ye sokulan Kobra zehrini satmaya çalışan O.K., C.O., İ.E., H.Ö. ve S.B isimli şüpheliler suçüstü yakalanmasının ardından Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildiler.

Adliyeye sevk edilen O.K., C.O., İ.E. ve S.B. tutuklandı. Aynı zamanda Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı olan H.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MUĞLA

Jandarma, Türkiye, İran, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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