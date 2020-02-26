Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Akyaka Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir suç çetesinin ellerindeki kobra zehrini piyasa sürmeye çalıştığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma personeli, 5 şüpheli ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında bir kafeteryada buluştu. 2 milyon lira karşılığında kobra zehrini satmaya çalışan şüpheliler, pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarmalar tarafından gözaltına alındı.Şüphelilerinin yanlarındaki cam tüpler içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ile ruhsatsız 2 tabancaya el konuldu. Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö., O.K., C.O., İ.E. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.