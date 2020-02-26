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Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi.

26.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:32Kobra zehri operasyonunda muhtar da gözaltında

MUĞLA'da, jandarma tarafından, 71 adet cam tüp içerisinde piyasa değeri 2 milyon lira olan kobra yılanı zehri ele geçirildi. Kavaklıdere ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Karakol Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla bir suç çetesinin ellerindeki kobra zehrini piyasa sürmeye çalıştığını belirledi. Alıcı görünümündeki jandarma personeli, 5 şüpheli ile Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında bir kafeteryada buluştu.  2 milyon lira karşılığında kobra zehrini satmaya çalışan şüpheliler, pazarlığın ardından gerçek kimliğini açıklayan jandarmalar tarafından gözaltına alındı.Şüphelilerinin yanlarındaki cam tüpler içerisinde 71 adet kobra yılanı zehri ile ruhsatsız 2 tabancaya el konuldu. Kavaklıdede ilçesi Salkım Mahallesi Muhtarı H.Ö., O.K., C.O., İ.E. ve S.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Akyaka, Muğla, Güncel

Kaynak: DHA

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