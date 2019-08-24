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Koç, Gümüşdağ ve Güneş yan yana

Medipol Başakşehir-Fenerbahçe mücadelesini iki takımın başkanları ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte izledi.

24.08.2019 22:23 Koç, Gümüşdağ ve Güneş yan yana
Medipol Başakşehir- Fenerbahçe mücadelesini iki takımın başkanları ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş birlikte izledi.

Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Maçı iki takımın başkanı Göksel Gümüşdağ ve Ali Koç yan yana izledi. Öte yandan geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep maçları takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü, dünkü Beşiktaş-Göztepe maçının ardından bu mücadeleyi de tribünden takip etti.

Güneş'in yarın Türk Telekom'da oynanacak olacak Galatasaray-Konyaspor maçında da tribündeki yerini alması bekleniyor. - İSTANBUL

Şenol Güneş, Başakşehir, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: İHA

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