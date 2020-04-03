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Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkı

Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi.

03.04.2020 09:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:50
Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira katkı
Koç Holding, Yapı Kredi, Tüpraş , Opet ve Aygaz'ın desteğiyle Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 20 milyon lira katkı sağladıklarını bildirdi.
Koç Holding'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, topluluğun 100 yıla yaklaşan tarihi boyunca "Ülkem varsa ben de varım" diyerek çalıştığı ifade edildi.
Koronavirüs salgınının Türkiye'de yayılmaya başladığı ilk günden itibaren topluluk şirketleri ile toplum yararını gözeten pek çok çalışmanın hayata geçirildiği belirtilen paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılmış olan Milli Dayanışma Kampanyası'na da Yapı Kredi, Tüpraş, Opet ve Aygaz'ın desteğiyle toplam 20 milyon lira katkı sağlıyoruz. El birliğiyle ve dayanışma içinde bu zorluğun da üstesinden geleceğimize yürekten inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan söz konusu kampanyaya Yapı Kredi'nin 10 milyon liralık katkısı Sağlık Bakanlığı'na olmak üzere, Tüpraş'ın 5 milyon lira, Opet'in 3 milyon lira ve Aygaz'ın da 2 milyon lira destek verdiği öğrenildi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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