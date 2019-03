Koç Holding'in 55. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Kaynak: AA

Koç Holding'in 55. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.Koç Holding'in 55. Olağan Genel Kurulu, Koç Ailesi, Koç Holding üst yönetimi ve hissedarların katılımıyla Nakkaştepe'deki Holding merkezinde gerçekleştirildi.Genel Kurul toplantısında katılımcılar ile 2018 yılı Faaliyet Raporu paylaşılırken, Yönetim Kurulu Raporu okundu.Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Faaliyet Raporu'nda, dünya ve Türkiye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Koç, gerek yerel gerekse de global etkenler dolayısıyla 2018'de Türkiye ekonomisinin birbiriyle taban tabana zıt iki dönem geçirdiğini belirterek, "Yılın ilk yarısında güçlü iç talep, ihracattaki kuvvetli artış ve kamunun tüketim ve yatırım harcamalarının desteğiyle büyüme yüzde 6,2'ye ulaşırken, yılın ikinci yarısında ekonomi önemli ölçüde yavaşladı. Finansal piyasalarda ağustos ayında yaşanan çalkantı ve sonrasında ortaya çıkan nakit sıkışıklığı, şirketler kesiminin bilançolarını olumsuz etkiledi. Özellikle bazı şirketlerin imkanlarının ötesinde borç yükünün altına girmesi ve de bu borçların önemli bir kısmının yabancı para cinsinden olması, kurlardaki artışın bilançolar üzerinde yarattığı etkiyi ağırlaştırdı." ifadelerini kullandı.Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Hükümet'in aldığı tedbirler ekonomideki bazı sıkıntıları hafifletse de 2018'deki büyümenin 2009'dan beri en düşük seviyelerden birine gerilemiş olduğu görülüyor. Koç Topluluğu olarak oldukça çalkantılı geçen 2018 yılını 90 yılı aşan tecrübemiz ve sağlam altyapımız sayesinde başarılı bir performansla tamamladık. Çeşitlendirilmiş portföy yapımız, döviz kazandırıcı faaliyetlerimiz, titizlikle sürdürdüğümüz risk politikalarımız ve etkin yönetimimiz sayesinde finansal yapımızı koruduk.Ülkemizin dünyanın önde gelen ekonomilerinden biri olacağına hep inandık ve bu dönemde de uzun vadeli bakış açımızla yatırımlarımıza devam ettik. Son beş yılda gerçekleştirdiğimiz 37 milyar TL'ye ulaşan kombine yatırımlarımızın yanı sıra Bankamızın Türkiye'de son 10 yılın en büyüklerinden olan 4,1 milyar TL tutarındaki bedelli sermaye artırımına katıldık."Koç, "Koç Holding olarak; iş hacmimizi faaliyet gösterdiğimiz her alanda devamlı büyütmeye çalışıp, verimliliğimizi artırmaya odaklanırken, teknoloji ve kalite standartlarımızı en rekabetçi seviyelere ulaştırma gayreti içindeyiz. Karlı ve sürdürülebilir büyüme hedefiyle mevcut işlerimiz dışında yeni fırsatları titizlikle değerlendiriyor ve yarattığımız değeri daha da artırmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi."Bizi rekabetçi kılacak ortamın yaratılması kritik önem kazanıyor"Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç da Faaliyet Raporu'ndaki değerlendirmesinde, dünyanın önemli bir değişim sürecinden geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Dijital teknolojiler üretim, dağıtım, iletişim, ulaşım, sağlık ve eğitimi önemli ölçüde değiştiriyor ve daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir ekonomik büyüme için önemli fırsatlar sunuyor. Diğer yandan teknolojinin getirdiği yıkıcı değişim nedeniyle, son derece karmaşık küresel problemlerle karşı karşıyayız. Öyle görünüyor ki önümüzdeki yıllarda ancak teknoloji ve insan gücünü etkin kullanan şirketler ve ülkeler dünyada söz sahibi olabilecek."Koç, böyle bir çağda ülkenin yüksek katma değer yaratan bir üretim yapısına geçmesi ve yeni dijital çağda kendilerini rekabetçi kılacak ortamın yaratılmasının kritik önem kazandığını aktararak, "Koç Topluluğu olarak, 90 yılı aşkın tarihimiz boyunca ülkemizde sanayi, teknoloji, inovasyon ve küreselleşme gibi pek çok alanda öncü rol üstlendik. Aynı şekilde ülkemizin dijital dönüşümüne de öncülük edeceğimize, rekabetçiliğimizi ve liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.Koç Topluluğu'nun her zaman kısa vadeli dalgalanmalar yerine, uzun dönemli hedeflere odaklanmaya özen gösterdiğini vurgulayan Koç, şu değerlendirmelerde bulundu:"Değişen koşulları yakından takip edip doğru yorumlayarak, kendimizi sürekli yenileyerek ve çıtayı daima yükselterek büyümeye devam ediyoruz. Tedbiri elden bırakmadan, yarınlar için çalışıyor, yatırım yapıyor ve şirketlerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Etkin risk yönetimi ve finansal sağlamlık ile birlikte, marka değeri, teknoloji gücü, sosyal yatırımlar ve müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tüm paydaşlarımızın kalıcı memnuniyeti gibi önemli unsurları bir bütün olarak ele alıyoruz."Koç, sözlerini şöyle tamamladı:"Türkiye'nin geleceğine duyduğumuz güven ve inançla, yarattığımız katma değeri geliştirmeye odaklanıyoruz. Ülkemizin toplumsal kalkınması için elimizi taşın altına koymayı, örnek kurumlar yaratmayı sürdürüyoruz. Ne mutlu ki bu yıl, Vehbi Koç Vakfı'nın 50'nci kuruluş yıldönümünü 'Üstümüze Vazife' sloganıyla kutluyoruz.Yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hissettiğimiz vazife duygusunun bir parçası ve kanıtı. Bu çalışmalarımızla itibarımızı sağlamlaştırmakla birlikte, ne mutlu ki ülkemize de büyük bir katma değer sağlıyoruz. Koç Holding'in itibarının her sene güçlenmesi, rakiplerle arayı açarak liderlik konumunu devam ettirmesi bizlere gurur veriyor.""Bu faaliyet ortamı içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık"Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu ise Faaliyet Raporu'nda yer alan açıklamasında, dünyanın içinden geçmekte olduğu dönüşümün hızı ve geniş etki alanı nedeniyle yeni fırsatlar ve tehditlerle karşı karşıya olduklarına dikkati çekti.Küresel çapta politika, ekonomi ve teknoloji alanlarında yeni bir yapının kurulduğunu aktaran Çakıroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu yapının oluşturulmasında özel sektörün rolünün daha da önem kazanacağına inanıyorum. Bu ortamda, Topluluk olarak, uzun vadeli değer yaratma hedefimiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletmek, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor.2018 yılında küresel piyasalarda ve ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalar nedeniyle, büyüme, karlılık ve verimlilik hedeflerimizle birlikte, likidite ve borçluluk yönetimine her zamankinden daha fazla önem verdik. Böylelikle güçlü finansal pozisyonumuzu koruduk. Dengeli portföy yapımız, ekonomik konjonktürden kaynaklanan riskler karşısında Topluluğumuzun dirençli durmasını sağlayan önemli unsurlardan biri oldu. Bu faaliyet ortamı içinde de hedeflerimizi aşmayı başardık."Çakıroğlu, bir yandan kısa vadeli dalgalanmaları en iyi şekilde yönetirken, diğer yandan uzun vadeli hedefleri doğrultusunda, teknolojiye, insan kaynağına ve inovasyona yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:"Dijital Dönüşüm Programımız, şirketlerimizin geleceğe ve küresel rekabete hazırlanmalarında en önemli stratejik önceliklerimizden biri. Elbette teknoloji sadece bir araç. Hedefimiz, odağında insan olan bir kültür dönüşümü gerçekleştirmek. Bu sebeple konuyu bütünsel bir yaklaşımla; başta insan olmak üzere, iş modelimiz, organizasyonel yapımız ve iş süreçlerimizle ele alıyoruz. Mutlulukla görüyorum ki, bu samimi gayretlerimizin sonuçlarını da alıyoruz. Geçtiğimiz sene ekim ayında Forbes 'Dünyanın En İyi İşverenleri. Koç Holding'in bu listede ilk 100'e Türkiye'den giren tek şirket olduğunu büyük bir memnuniyetle öğrendik. Koç Holding, dünyadaki pek çok güçlü şirketi geride bırakmayı başardı."Koç Holding'in yeni Yönetim Kurulu belirlendiKoç Holding 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda seçilen Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: "Şeref Başkanı Rahmi M. Koç; Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç; Başkan Vekili Ali Y. Koç; üyeler Semahat S. Arsel, Caroline N. Koç, İpek Kıraç, Levent Çakıroğlu, Prof. Dr. John H. McArthur, Prof. Dr. Heinrich V. Pierer, Dr. Kwok King Victor Fung; bağımsız üyeler Mustafa Kemal Olgaç, Jacques Albert Nasser, Anne Lauvergeon, Ömer Dinçkök ve Emily K. Rafferty."Koç Holding'in kombine gelirleri 2018'de yüzde 41 arttıFaaliyet Raporu'nda Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin genel değerlendirmesi de yer aldı.Buna göre, Koç Holding, Fortune'un "Dünyanın En Büyük 500 Şirketi" sıralamasında yer alan tek Türk şirketidir.Ayrıca Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan topluluğu olarak 2018 yılında Forbes'un yayınladığı "Dünyanın En İyi İşverenleri" listesinde ilk 100'e Türkiye'den giren tek şirket olmuştur.2018 yılında Koç Holding'in kombine gelirleri yüzde 41 artış ile 306,3 milyar TL olmuştur. Kombine faaliyet karı yüzde 46 artış ile 23,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide net karı ise yüzde 13 yükselerek 5,5 milyar TL'ye ulaşmıştır.Küresel rekabetçiliğimizi artırma, güçlü markalar yaratma, tüketicilerimiz için hep daha fazla değer sağlama ve insan kaynağımızı geliştirme hedefleri yatırımlarımıza yön vermeye devam etmiştir. 2018 yılında yapılan 9 milyar TL kombine yatırım ile son 5 senelik toplam tutar 37 milyar TL'ye ulaşmıştır. En fazla yatırım otomotiv sektöründe gerçekleştirilmiş, onu dayanıklı tüketim sektörü izlemiştir.Ar-Ge, inovasyon, teknoloji ve dijital dönüşüm Topluluğumuzun odaklandığı başlıca alanlar arasında olmaya devam etmiştir. 2018 yılında 1,8 milyar TL Ar-Ge yatırımı yapan Koç Topluluğu, Türkiye'de özel sektör Ar-Ge yatırımlarının yaklaşık yüzde 11'ini oluşturmuştur.Koç Topluluğu'nun ihracat performansı 2018 yılında daha da güçlenmiştir. Yurt dışı gelirler, özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim şirketlerimizin güçlü ihracat performansları ile ABD doları bazında yüzde 11 artmış; yurt dışı gelirler toplam kombine gelirlerin içinde yüzde 31'lik pay almıştır. Tüpraş dahil yabancı para ve yabancı paraya endeksli gelirler, toplam kombine gelirlerin yaklaşık yüzde 55'ini oluşturmuştur.Topluluğun kombine cirosunun Türkiye'nin GSYH'sine oranı yüzde 8 seviyesinde olup; ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 10'unu oluşturmuştur. Koç Topluluğu 145'ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.Net aktif değerinin yaklaşık yüzde 85'i halka açık şirketlerden oluşan Koç Holding, oldukça şeffaf bir yapıya sahiptir. 2018 yıl sonu itibarıyla bu şirketlerin toplam piyasa değeri Borsa İstanbul'un yüzde 16'sını oluşturmaktadır.2018 yıl sonu itibarıyla Koç Holding 36 milyar TL piyasa değerine sahiptir. Koç Holding hissesinin halka açık kısmındaki yabancı payı 2018 yıl sonu itibarıyla yüzde 84 seviyesindedir. Bu oran Borsa İstanbul'da yüzde 65 olarak gerçekleşmiştir.