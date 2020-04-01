Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı
Koç Holding, koronavirüs salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açtı.
01.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:17
Koç Holding, koronavirüs salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye 'nin erişimine açtı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koç Holding, Türkiye, Ekonomi