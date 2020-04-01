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Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı

Koç Holding, koronavirüs salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye'nin erişimine açtı.

01.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:17
Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı
Koç Holding, koronavirüs salgını nedeniyle aktivitelerin online yapıldığı bir dönemde, 12 binden fazla eğitim ve içeriğe sahip online eğitim platformu Koç Akademi'yi ücretsiz olarak tüm Türkiye 'nin erişimine açtı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
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Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koç Holding, Türkiye, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››Koç Holding, online eğitim platformunu ücretsiz erişime açtı - Ekonomi

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