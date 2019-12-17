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Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, kalça kırığından ameliyat oldu

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un düşerek sol kalçasını kırdığı ve ameliyat olduğu öğrenildi.

17.12.2019 16:15 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:15Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, kalça kırığından ameliyat oldu
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un düşerek sol kalçasını kırdığı ve ameliyat olduğu öğrenildi. Koç'un tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir" denildi.
Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi M. Koç'un 14 2019 tarihinde düşerek sol kalçasını kırdığı ve 17 Aralık 2019 tarihinde ameliyat olduğu öğrenildi. Koç'un tedavi gördüğü Amerikan Hastanesi'nden ameliyata ilişkin açıklama geldi. Hastaneden yapılan açıklamada, "Koç Holding Şeref Başkanı Sayın Rahmi M. Koç 14 Aralık 2019 tarihinde düşme neticesinde sol kalça kırığı tanısı ile Amerikan Hastanesi'ne yatırılmıştır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 17 Aralık 2019 tarihinde, 2 yıl önce ameliyat ile konulan protez değiştirilerek başarılı revizyon ameliyatı gerçekleştirilmiştir. Kendisinin sağlık durumu iyi olup, hastanemizde yatışı devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Koç Holding, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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