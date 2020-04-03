Koç Holding, teklif edilenden daha düşük temettü dağıtacak
Koç Holding genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti.
03.04.2020 08:36 | Son Güncelleme: 03.04.2020 08:36
Koç Holding genel kurulu koronavirüs salgını nedeniyle teklif edilenden daha düşük miktarda temettü dağıtılmasını kabul etti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koç Holding, Ekonomi