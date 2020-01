Koç Holding Üst Yöneticisi Çakıroğlu, Davos'ta dijital dönüşümü anlattı

Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında iş dünyası liderlerine Koç Topluluğu'ndaki dijital dönüşümü anlattı.Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre, Çakıroğlu, Davos Zirvesi kapsamında Endüstri 4.0 uygulamalarıyla dünyaya öncülük eden şirketlerin yöneticilerini buluşturan "Neden Milyonlarca İnsan Dördüncü Endüstri Devrimi'nden Mahrum Kalabilir?" başlıklı panelde bir konuşma yaptı.Çakıroğlu konuşmasında, dijital teknolojilerdeki hızlı değişimin yıkıcı etkilerinin sadece uyum değil tam anlamıyla bir dönüşümü şart koştuğunu ifade etti.Mevcut başarı formüllerinin gelecekteki başarıyı garanti etmediğine vurgu yapan Çakıroğlu, "4 yıl önce topluluğumuz bünyesinde başlattığımız Dijital Dönüşüm Programı'yla tüm şirketlerimizde yenilikçi, iş birliğine açık, müşteriyi merkeze alan ve daha çevik yeni bir kültür oluşturma hedefiyle yola çıktık. Veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getirdik. Dijital dönüşümü, topluluk gündemimizin ilk sırasına taşıdık. Bugün Koç Topluluğu'ndaki her bir çalışma arkadaşım kültürel dönüşüme yönelik gayretlerinin, finansal hedefler kadar değerli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.Çakıroğlu, WEF'in Endüstri 4.0 çalışmalarında küresel en iyi örnekleri listelediği Global Lighthouse Network'üne geçen yıl Ford Otosan'ın Kocaeli fabrikası ve Romanya'nın Ulmi şehrindeki Arçelik çamaşır makinesi fabrikasının dahil olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:"Topluluğumuzdaki kültürel dönüşüm gayretlerimizin böyle küresel başarılarla taçlanması bizleri gururlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Bu yıl yeniden kaleme alınan Davos Manifestosu'nda da dikkat çekildiği gibi artık şirketler tüm paydaşlarını kapsayacak şekilde evrensel amaçlara odaklanmak zorundalar. Dünyanın geleceğine olumlu katkı yapmak için üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmek dışında bir seçeneğimiz yok. Manifesto, tüm paydaşlarla birlikte sürdürülebilir değer yaratmanın şirketlerin öncelikli amacı olması gerektiğini vurguluyor. Çalışanlar, müşteriler ve tedarikçilerden başlayarak tüm paydaşları şirketlerin uzun vadeli stratejilerine yönelik ortak inanç etrafında bir araya getirmenin önemine dikkati çekiyor. Elbette kat edilecek çok yol, gerçekleştirilecek çok aşama var ancak geldiğimiz nokta doğru yolda olduğumuzu teyit ediyor. Kararlılığımızı pekiştiriyor ve topluluğumuzun geleceğine dair ortak hedeflerimizi güçlendiriyor.""Şirketlerimizde değişimin katalizörü olmaya çalıştık"Levent Çakıroğlu, Koç Topluluğu'nda dijital dönüşüm sürecinin 3 önemli bileşen üzerine kurgulandığına değinerek, öncelikle şirket odaklı hedefleri belirlediklerini dile getirdi.Tek tip dijital çözümlerden ziyade, her bir şirketin uzun vadeli iş hedeflerine paralel kendi dönüşüm yol haritasını ve uygulama projelerini oluşturduğunu aktaran Çakıroğlu, bu kapsamda 4 yılda 640 projeyi devreye aldıklarını bildirdi.Çakıroğlu, Endüstri 4.0'ın ana temaları olan yapay zeka ve veri analitiği çerçevesinde topluluk bünyesinde yarattıkları iş birliği ortamının ise dönüşüm sürecinin diğer bir bileşeni olduğunu belirten Çakıroğlu, "Dijital pazarlamadan müşteri deneyimine, dijital tedarik zinciri operasyonlarından çalışanlarımızla dijital ortamda iletişime kadar pek çok farklı konuda çalışma grupları oluşturduk." ifadesini kullandı.Üçüncü bileşenlerinin, gerek şirketler arasında, gerek kendi içlerinde iletişim, iş birliği ve sinerjiyi kuvvetlendiren kültürel çalışmalar olduğunu anlatan Çakıroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:"Dijital dönüşüm programımızla şirketlerimize bir vizyon çizmekle yetinmedik, aynı zamanda onlar için değişimin katalizörü olmaya da çalıştık. Dijital yetkinliklerimizi zirveye taşıdığımız üretim tesislerimiz olan Ford Otosan'ın Kocaeli ve Arçelik'in Romanya'nın Ulmi şehrindeki çamaşır makinesi fabrikası Endüstri 4.0 çalışmalarında iyi örnekleri belirleyen Global Lighthouse Network'üne geçtiğimiz yıl kabul edilerek topluluğumuza ve ülkemize büyük gurur yaşattı. Hiç şüphe yok ki dijital dönüşümün kalbinde insan yer alıyor. Sayısı 100 bine yaklaşan çalışma arkadaşımız, 8 bini aşkın bayimiz ve tedarikçilerimizle, topluluk olarak çok geniş bir ekosisteme etki ediyoruz. Her seviyedeki çalışma arkadaşlarımıza yatırım yapıyor, veriye dayalı karar verme disiplinini kültürümüzün vazgeçilmez unsuru haline getiriyoruz. Liderlik gelişim programlarını da eğitim stratejimizde önceliklendiriyoruz."