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Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları devam ediyor

Erzurum'da düzenlenen Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları devam ediyor.

21.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:48
Erzurum'da düzenlenen Koç Fest 2020 Kış Oyunları devam ediyor.
Koç Holding ana sponsorluğunda, Koç Topluluğu ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcuların da aralarında bulunduğu 88 erkek, 35 kadın kayakçı, üçüncü günde snowboard kategorisinde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.
Oldukça çekişmeli geçen ve 45 farklı üniversiteden 600 sporcunun katıldığı organizasyonda farklı sosyal etkinlikler de yapılıyor.
Organizasyon kapsamında bugün ayrıca paralel slalom gece kayağı yarışları düzenlenecek.
Turnuva, 23 Şubat'ta sona erecek.
Koç Spor Fest 2020 Kış Oyunları devam ediyor

Kayak Merkezi, Koç Holding, Spor

Kaynak: AA


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