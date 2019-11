Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü dünyanın en iyileri arasında

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nün programlarından biri olan Executive MBA (EMBA) Programı, Financial Times (FT) tarafından hazırlanan ve uluslararası çapta Executive MBA programlarının değerlendirildiği 2019 yılı sıralamasında bir basamak daha yukarı çıkarak 60'ıncı sıraya yükseldi.Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü açıklamasına göre, enstitüsü ayrıca ortalama kadın öğretim görevlileri oranının ortalama yüzde 24 olduğu Financial Times'ın global araştırmasında yüzde 53'lük oranla geçen sene olduğu gibi bu sene de ilk sırada yer aldı.Financial Times sıralamasını oluşturan 16 seçim kriteri Koç Üniversitesi EMBA Programı mezunlarıyla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor. Aynı araştırmada Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü'nden mezun olan çalışanların maaş artışı yüzde 60 oranında yükselmiş durumda."Bu sıralama üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor"Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Akademik Direktörü Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı, stratejik sezgileri yüksek, çeşitli alanlarda deneyim sahibi, global bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider olmak için gerekli bilgi ve analitik yeteneklerle donanmış mezunlar yetiştirdiklerini dile getirdi.Canlı, şunları kaydetti:"Hem Türkiye 'de hem de yakın bölgede EQUIS (European Quality Improvement System) akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA ve MBA programlarıyla da lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) tarafından akredite edilmiştir. Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor."Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş ise Koç Üniversitesi EMBA Programı'nın Türkiye'den ve bölgeden Financial Times sıralamalarında yer alan tek program olduğunu ve mezunların terfi ve gelir artışı konusundaki başarısını gösteren bu sıralamanın, Koç Üniversitesi'nin sunduğu eğitim ile dünya çapındaki üniversite mezunları arasında fark oluşturabildiğinin işareti olduğunu ifade etti.Enstitü 25 yıldır üst düzey pozisyonlarında görev alan liderler yetiştiriyorAçıklamaya göre, Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü 25 yıldır dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin üst düzey pozisyonlarında görev alan liderler yetiştiriyor.Executive MBA ve MBA programlarıyla Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) akreditasyonuna sahip, Türkiye'deki tek kurum olma özelliği de taşıyor.En az 7 yıl iş tecrübesi olan orta düzey yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerini arttırarak kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları analitik temeli sağlayan Koç Üniversitesi Executive MBA Programı 17 ay sürüyor. Her yıl ağustos ayında 2 haftalık bir tam zamanlı modülle başlayan programa başvurular haziran ayına kadar devam ediyor. Öğrenciler, 17 ay süren ve özveri gerektiren Executive MBA programını tamamladıklarında Koç Üniversitesi mezun ağının ve uluslararası bir network'ün de ayrılmaz bir parçası oluyorlar.Öğrencilere küresel bir deneyim sunuluyorKoç Üniversitesi İşletme Enstitüsü (GSB – Graduate School of Business) programlarının her birinde öğrencilerin belirsiz ve çalkantılı durumlarda bilinçli karar alma yetkinlikleri geliştirilirken, akademik bilgi iş dünyasındaki uygulamalarla birleştiriliyor. Executive MBA Programı'nın yanı sıra, tam zamanlı ve modüler MBA (İşletme Yüksek Lisansı), Finans Yüksek Lisansı ve Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı programları da sunuluyor.Yüksek lisans düzeyindeki programlara ek olarak, öğrencileri akademik kariyere hazırlamak için "İşletme Yönetimi Doktora Programı" da yürütülüyor. Müfredatını sürekli geliştiren Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, gerekli bağlantıları sağlayabilme becerisiyle de Avrupa'nın önde gelen okullarından biri konumunda bulunuyor.Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, dünya çapında MBA programının geleceğini belirleyen bir organizasyon olan "Global Network for Advanced Management – GNAM"ın Türkiye'deki tek üyesi konumunda bulunuyor. Aralarında Yale School of Management ve Oxford University'nin de bulunduğu 28 ülkeden toplam 30 üyesi bulunan GNAM, üyelerine ilgili tarafların birbirleriyle irtibata geçmesini, işletme ve toplumun karşılaştığı liderlik zorluklarını ele almasını sağlayan yenilikçi yaklaşımlar sunan bir ağ olarak öne çıkıyor.