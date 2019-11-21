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Koç Üniversitesi'nden Dr. Elif Nur Fırat Karalar EMBO'ya kabul edildi

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur Fırat Karalar, Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü'nün (EMBO- European Moleculer Biology Organization) Genç Araştırmacılar...

21.11.2019 17:53 | Son Güncelleme: 21.11.2019 17:53Koç Üniversitesi'nden Dr. Elif Nur Fırat Karalar EMBO'ya kabul edildi

Koç Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Elif Nur , Hücre İskeleti Araştırma Laboratuvarı'nda gerçekleştirdiği çalışmaları dolayısıyla Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü'nün (EMBO- European Moleculer Biology Organization) Genç Araştırmacılar Programı'na seçilen ilk Türk bilim insanı oldu.

2000 yılından bu yana 400 bilim insanının seçildiği EMBO Genç Araştırmacılar Programı'na yaşam bilimleri alanında gelecek vadeden, üstün nitelikli ve uluslararası çalışmalarıyla öne çıkan henüz 40 yaşını doldurmamış bilim insanları seçiliyor. Dr. Elif Nur Fırat Karalar, hücre bölünmesi ve iletişimde önemli rol alan hücre yapılarının oluşumu ve görevleri üzerine yürüttüğü çalışmalarıyla bu programa seçilen 27 genç yaşam bilimciden biri oldu.

Dört yıllık görev sürelerinin ikinci yılında her birine 15 bin euro ödül verilecek genç araştırmacılar, daha fazla mali destek alabilmek ve konferanslara katılabilmek için fon başvurusunda bulunabilecek. Bu yılın Genç Araştırmacıları 15 farklı ulusu temsil ediyor. Programa bu yıl 229 geçerli başvuru yapıldı.

Dr. Elif Nur Fırat Karalar, EMBO Genç Araştırmacılar Programı'yla 129 kişinin dahil olduğu Genç Araştırmacı ağına katılacak ve Ocak 2020 itibarıyla dört yıllık görevine başlayacak. Avrupa Moleküler Biyoloji Örgütü tarafından kendisine ve ekibine maddi ve pratik destek sağlanacak olan Dr. Elif Nur Fırat Karalar, bunun yanı sıra ağdan faydalanma hakkına sahip olacak.

EMBO Genç Araştırmacılar Programı'nın araştırma grubu ve kendisi açısından bilimsel mükemmellik ve liderliklerini ortaya koyan bir sertifika olduğunu vurgulayan Dr. Elif Nur Fırat Karalar şunları söyledi:

"Bilimde kadınların görünürlük sorunun hala son derece hissedilir olduğu ve cam duvarların birçok alanda kadınların önüne çıktığı düşünüldüğünde üç çocuk annesi bir Türk bilim kadını olarak bu ödüle layık görüldüğüm için çok mutlu ve gururluyum. Çoğunluğu Türk öğrencilerden oluşan araştırma ekibimin de destekleriyle bilime yaptığım katkıların bu tür ödüllerle fark ediliyor olması çok gurur verici. Ödül kapsamında 4 yıl süresince ben ve araştırma ekibim EMBO ve Avrupa Moleküler Biyoloji EMBL laboratuvarının olanaklarından faydalanacağız. Bu olanaklar arasında seyahat desteği, kısa sureli araştırma bursları, konferans organizasyonu, araştırma fonu gibi destekler var. Dolayısıyla bu ödül bilimsel araştırmalarımıza önemli bir ivme kazandıracak ve araştırma grubumun, benim ve Türkiye'nin uluslararası bilimsel alanda görünürlüğünü artıracak" dedi. (Fotoğraflı)



Koç Üniversitesi, Elif Nur, Karalar, Fırat, Ekonomi

Kaynak: DHA

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