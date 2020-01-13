Koç Üniversitesi ve TÜSİAD Türkiye ekonomisini değerlendirecek

Koç Üniversitesi ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Ekonomik Araştırma Forumu tarafından düzenlenecek konferansta 2020 yılında Türkiye ekonomisi değerlendirilecek.

Etkinliğin açılış konuşması TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Ekonomi ve Finans Yuvarlak Masası Başkanı Barış Oran tarafından yapılacak. Açılış konuşmasının ardından konferans, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin değerlendirileceği bir panel ile devam edecek.

Hakan Güldağ'ın yönetiminde gerçekleşecek panele Uğur Gürses, Zümrüt İmamoğlu, Seyfettin Gürsel, Selva Demiralp, Cevdet Akçay konuşmacı olarak katılacak.