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Koca ağacı söküp hazine arayan defineciler yakalandı

Manisa'da meşe ağacını kökünden sökerek izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

24.03.2020 17:27 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:28
Koca ağacı söküp hazine arayan defineciler yakalandı
Manisa 'da meşe ağacını kökünden sökerek izinsiz kazı yapan 4 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesi Kozaklar Mahallesi'nde bulunan Deve Kayası mevkisinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Yayla Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda; Ş.A.A,(54), A.K.(68), İ.Ç.(36) ve Ş.K.(36) isimli şüphelileri kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. İzinsiz kazı alanında yapılan araştırmada bir meşe ağacının kökünden söküldüğü tespit edilirken, olay yerinde 8 adet kazıda kullanılan malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması Kanuna Muhalefet Olayı"ndan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Yunusemre, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa

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