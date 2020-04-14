Koca: "Aldığımız sonuçlar, Türkiye'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
14.04.2020 20:15 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:18
"Örnek davranışlarıla mücadelemize destek olan gençlerimizi kutluyorum.
"Büyüklerimize içten hürmetlerimi sunmak istiyorum. Evde kalarak artık mücadelenin en sağlam grubunu oluşturdular"
"Şu ana kadar aldığımız bazı sonuçlar, Türkiye 'nin salgını mümkün en az kayıpla aşacağına işaret ediyor"
Kaynak: AA
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