Koca Ayak Filmi

Arvid, Kuzey Kutbu’nda yaşayan gelmiş geçmiş en kötü huylu yetidir. Noel
arifesinde hiç eline geçmemesi gereken bir listeye ulaşır. Ele geçirdiği listede onlarca yaramaz çocuğun adı vardır ve bu liste sayesinde Noel Baba’yı etkisiz hale getirip bir daha geri dönemeyeceği bir yere gönderir. Noel’in gelmesini dört gözle bekleyen küçük bir çocuk olan Finn Noel Baba’nın zor durumda olduğunu öğrenince hemen harekete geçer. Noel Baba’yı kurtarmak için yola zorlu bir mücadeleye atılan Finn’e bu süreçte güçlü ejderha Haldır yardım eder. Finn ve Haldor, Noel Baba’yı ve yaklaşmakta olan Noel’i kurtarmayı başarabilecek midir?Yönetmen:
Evan TramelSenaryo:
Holly May OpeeFilmin Türü:
AnimasyonOrijinal Adı:
A Yeti Stole ChristmasYapımcı Firma:
WOWNow EntertainmentYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
86 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
07.06.2019 Koca Ayak Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.