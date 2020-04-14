Koca: "Bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
14.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:40
"Artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz"
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum."
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5, yüzde 90'lara ulaşmış değil."
Kaynak: AA
Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel