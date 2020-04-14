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Koca: "Bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

14.04.2020 21:34 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (8)
"Artık bu dönemde bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık. Artış hızının artık azaldığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz"
Sağlık Bakanı Koca: "Yeni bir dalgalanma olmadığı müddetçe piki önümüzdeki 1-2 hafta içinde yakalayacağımızı düşünüyorum."
Sağlık Bakanı Koca: "İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı şu an yüzde 59,5, yüzde 90'lara ulaşmış değil." Koca: ’Bir haftada görülen en yüksek vaka sayısı dönemine ulaştık’

Kaynak: AA

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Güncel
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