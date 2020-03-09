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Koca: "Biz de önlemlerde gecikseydik İtalya gibi olabilirdik"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

09.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gazetecilere açıklamalarda bulundu.(1) Koca:

Kaynak: AA

Etiketler : Sağlık
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